Le Président de la FIFA sort le Carton Vert pour la Planète

À quelques mois de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le Président de la FIFA Gianni Infantino a diffusé un message vidéo dans lequel il sort le "Carton Vert pour la Planète" dans l’espoir de sensibiliser l’opinion à la protection de l’environnement. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Environnement du 5 juin, le principal moyen de communication et de sensibilisation des Nations Unies autour de cette question cruciale. "En tant que Président de la FIFA et à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, je demande à tous ceux qui aiment le football et se soucient de l’environnement de sortir le Carton Vert de la FIFA pour la Planète", a déclaré Gianni Infantino. "La FIFA prendra sa part avec son objectif de proposer une Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ neutre en carbone. Je demande donc à chacun d’entre vous de sortir le Carton Vert de la FIFA pour la Planète et d’enregistrer un bref message dans lequel vous nous expliquerez ce que vous comptez faire pour préserver l’environnement et sauver notre monde. Vous pourrez ensuite le diffuser sur les réseaux sociaux. Mobilisons-nous ensemble pour cette cause !"