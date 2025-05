Le 5 juin 2022, à quelques mois de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le Président de la FIFA Gianni Infantino a diffusé un message vidéo dans lequel il brandissait un "Carton vert pour la Planète" afin de sensibiliser l’opinion publique à la cause environnementale. L’initiative s’inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, le principal moyen de communication et de sensibilisation des Nations Unies autour de cet enjeu crucial. Le Président de la FIFA a appelé tout un chacun à soutenir cette initiative en réalisant une petite vidéo pour présenter l’action qu’il ou elle entend entreprendre pour préserver l’environnement avant d’inviter d’autres personnes à faire de même. À l’occasion de la Conférence sur le Changement Climatique de l’ONU (COP26) en Écosse, la FIFA a publié sa Stratégie pour le Climat et rappelé son engagement en faveur de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) − Le sport au service de l’action climatique, laquelle prévoit notamment une réduction de 50% des émissions d’ici à 2030 et atteindre zéro émission nette d’ici à 2040 .*