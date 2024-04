Principes de base des procédures devant le TAS • Initiation d’une procédure : for, langue, délais, formation du panel, désignation des arbitres • Frais de la procédure d’arbitrage : montant, acompte, partage des frais • Procédure : écritures, bifurcation, compétence, mesures provisionnelles et conservatoires applicables, écritures supplémentaires, audience, procédure accélérée, droit applicable au fond • Types de preuve : pièces, témoins, avis d’expert, demande d’offre de preuve, offre de preuve demandée par le panel • Preuve : fardeau de la preuve et niveau de preuve • L’audience du point de vue de l’arbitre : déclarations liminaires, témoignages des témoins et experts, plaidoiries finales • Sentence : recours possibles devant le Tribunal fédéral suisse • Exercice pratique : rédaction d’un mémoire d’appel et réponse