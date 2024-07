Marcel Desailly rend visite aux trieurs de déchets

Hommage rendu aux trieurs de déchets de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Plus de 600 tonnes de déchets compostés et recyclés sur l'ensemble du tournoi

Marcel Desailly : la Coupe du Monde de la FIFA™ est "une occasion en or de transmettre des messages-clés"

"Mettre tous les déchets recyclables dans la poubelle bleue, les autres dans celle étiquetée en noir". Le message de Marcel Desailly, ambassadeur de la campagne #SaveThePlanet est on ne peut plus clair. Et s'il est entendu et correctement appliqué, il participe à l'ambitieux programme de traitement des déchets générés par la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. En plus d’un éventail de mesures destinées à réduire la quantité de déchets, le contenu de chaque poubelle de chaque stade de la Coupe du Monde de la FIFA™ est méticuleusement inspecté et trié à la main afin de s'assurer que tout soit correctement collecté et recyclé. Cette tâche est assurée par des travailleurs dont le dévouement a été salué ce dimanche, à l'Education City Stadium à Doha. "Nous tenons à vous remercier pour votre travail qui nous permet de garder nos stades propres et d'atteindre nos objectifs en matière de tri des déchets", a chaleureusement lancé Bodour Al-Meer, Directrice Exécutive du Développement Durable au Comité Suprême pour la Livraison et l'Héritage, à la trentaine de trieurs installés en tribune.

Patience et pédagogie

"Cette Coupe du Monde ne sera un succès que si nous parvenons à réduire notre impact sur l'environnement. Vous jouez un rôle crucial dans la réussite de cet objectif et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants", a enchainé Federico Addiechi, Responsable de la Durabilité et de l'Environnement à la FIFA, sous les applaudissements de ces travailleurs de l'ombre, qui ont ensuite eu la surprise de voir arriver la FIFA Legend Marcel Desailly. Après un bref discours, le champion du monde français est allé rejoindre les trieurs pour échanger avec eux et se prêter au jeu des selfies. Il a ensuite tenu à voir de ses propres yeux en quoi consistait concrètement leur travail. En trois matches, 41 tonnes de déchets ont été recyclés et compostés rien qu'à l'Education City, et ce sont plus de 600 tonnes qui ont été à ce jour traitées avec succès sur l'ensemble du tournoi. Impressionné, le Français s'est vu renforcé dans sa détermination à marteler son message de bonne conduite en matière de recyclage, et faciliter ainsi le travail des trieurs de déchets.

Une occasion en or "Je me sens directement concerné parce que je vis en Afrique et que j'ai l'occasion de voir au quotidien l'impact que peuvent avoir les déchets qui ne sont pas correctement triés et recyclés", a-t-il confié à FIFA.com. "Je suis régulièrement sur le terrain pour des opérations de sensibilisation, mais on a souvent affaire à des populations défavorisées qui, au quotidien, sont dans une logique de survie. Donc c'est très difficile de leur expliquer qu'il faut porter son attention sur une bouteille ou un sac en plastique. C'est un long processus et il faut se montrer patient et faire preuve de pédagogie".

Marcel Desailly : "Recyclez. Faites-en votre but !" 00:45