Semaine studieuse à la Barbade grâce à Football for Schools

Festival Football for Schools à la Barbade

Des éducateurs de plusieurs pays voisins réunis à Bridgetown

Environ 90% des enfants participants n'avaient jamais pratiqué le football

La Barbade a accueilli cette semaine un festival Football For Schools réunissant plusieurs Associations Membres des Caraïbes ayant rejoint la famille F4S après un atelier régional réussi en Jamaïque, en mai.

Outre le pays hôte, Antigua-et-Barbuda, Grenade et les Îles Turques-et-Caïques étaient réunis au siège de la BFA, à Bridgetown, autour d'activités diverses et de cours destinés à réunir et former les nouveaux acteurs de ce programme de la FIFA visant à renforcer le système éducatif en s'appuyant sur les valeurs du football.

C'est la première fois que des éducateurs de plusieurs pays participaient simultanément à un cours de renforcement des capacités F4S, et c'était la première fois également qu'un festival Football for Schools réunissait autant d'enfants n'ayant jamais pratiqué le football.

En effet, environ 90% d'entre eux étaient totalement débutants. Mais après une bonne heure de pratique, tous les visages nerveux et inquiets étaient devenus joyeux malgré la chaleur et l'humidité ambiantes. "Au début, certains hésitaient à jouer parce qu'ils ne voulaient pas que d'autres enfants se moquent d'eux", raconte Alexandra Huete, Manager à Football for Schools. "Mais après avoir travaillé sur certaines sessions F4S, telles que 'S’entraîner pour s’améliorer' ou 'Bonne communication', nous pouvions entendre des cris de joie et voir de nouveaux groupes d'amis".

"Le fait d'avoir autant de débutants a rendu ce festival assez unique", complète Antonio Buenaño, Manager à Football for Schools. "Cela représente un sacré défi car il faut s'appliquer à rendre ce premier contact le plus amusant possible. Nous allons continuer à travailler dans ce sens". La Barbade regorge de joueurs et de joueuses de talent qui n'ont souvent pas la possibilité de développer convenablement leurs aptitudes par manque d'infrastructures et de formation des entraîneurs, une situation à laquelle le programme Football fo School apporte des solutions concrètes.

L'autre difficulté majeure à laquelle sont confrontés les parents et les éducateurs est le mode de vie des enfants dont les repas sont souvent trop riches en sel, en sucres raffinés, en cholestérol, en graisses, etc. Cet état de fait a été pris en compte dans la méthodologie F4S et des sessions de football axées sur la santé et le bien-être ont été mise au point dans le but de transmettre le message à travers des activités ludique. "Les avantages d'avoir cet événement Football for Schools à la Barbade sont immenses", se réjouit Amanda James, Secrétaire Générale de la BFA. "Cela nous a permis de mettre en avant de manière pertinente et amusante les nombreuses vertus que football peut offrir, sur et en dehors du terrain, avec des bienfaits qui peuvent profiter à l'individu tout au long de sa vie."

Lancement de Football for Schools à la Barbade Previous 01 / 08 Football For Schools in Barbados 02 / 08 Football For Schools in Barbados 03 / 08 Football For Schools in Barbados 04 / 08 Football For Schools in Barbados 05 / 08 Football for Schools in Barbados 06 / 08 Football For Schools in Barbados 07 / 08 Football For Schools in Barbados 08 / 08 Football For Schools in Barbados Next

"La devise de la BFA résume tout : 'Un meilleur football pour une meilleure vie'. Cela correspond parfaitement à la philosophie de Football for Schools, selon laquelle nous enseignons des compétences de vie à travers des sessions de football", ajoute Alexandra Huete. "C'est un programme fantastique qui a été mis en place par le Président de la FIFA, Gianni Infantino et le Conseil de la FIFA", poursuit Fatimata Sidibe, Directrice de Football for Schools. "Il donne l'opportunité à tous les enfants du monde, issus de tous les continents, non seulement de jouer au football et mais aussi de s'imprégner de valeurs essentielles à travers le sport, comme la respect des autres, la citoyenneté, l'entraide, la communication, et également d'apprendre à mieux se connaître soi-même et de prendre soin de santé".

"Le regroupement des éducateurs de plusieurs associations membres pour la première fois dans un pays limitrophe a permis de faire des économies d’échelle. Cette approche sera approfondie dans le futur", conclut-elle.