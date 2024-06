Le football, les technologies et l’enseignement au cœur du programme d’éducation numérique lancé au Paraguay

Des cours d’informatique et de robotique bénéficieront à 10 000 écoliers du pays

Cette initiative est menée conjointement par la Fondation FIFA, la Fédération Paraguayenne de Football et le ministère paraguayen de l’Éducation et des Sciences

Le programme, déjà déployé au Belize, sera également introduit en Inde et en Mauritanie

Le programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA qui vient d’être lancé au Paraguay allie football, technologies et enseignement. Visant à bénéficier à 10 000 enfants issus de communautés défavorisées dans tout le pays, il est le fruit d’un protocole d’accord entre la Fondation FIFA, le ministère paraguayen de l’Éducation et des Sciences ainsi que la Fédération Paraguayenne de Football (APF).

Santiago Peña, président de la République du Paraguay, a assisté à la cérémonie de signature aux côtés de Mauricio Macri, directeur exécutif de la Fondation FIFA, de Luis Ramírez, ministre de l’Éducation et des Sciences, d’Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, et de Robert Harrison, président de l’APF.

Déjà déployé au Belize, le programme propose des cours d’informatique et de robotique aux écoliers, mais permet aussi de doter les enseignants d’outils pratiques et du savoir-faire nécessaire afin de pouvoir mener des activités interactives de codage et de robotique avec leurs élèves. Ce projet, qui contribue à la volonté de la Fondation FIFA de s’appuyer sur le football pour induire un changement social positif, entend notamment promouvoir les compétences numériques et le développement de capacités comme la pensée calculatoire, la créativité, le travail collaboratif et la résolution de problèmes chez des enfants en situation de vulnérabilité.

Previous 01 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 02 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 03 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 04 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 05 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 06 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 07 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 08 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 09 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 10 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 11 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme Next

"L’un des 11 objectifs stratégiques de la FIFA est d’apporter notre écot en dehors du terrain. Comme le dit Gianni Infantino, le Président de la FIFA, le football unit les gens et a le pouvoir de changer leurs vies", explique Mauricio Macri. "Le football, les technologies et l’éducation forment un cocktail intéressant, qui attire les élèves et les motive à apprendre, tout en leur fournissant des outils et des compétences pour leur avenir."

"Ces trois domaines sont intrinsèquement liés. Nous sommes très fiers de pouvoir nous servir du pouvoir du football pour aider des jeunes du Paraguay à acquérir des connaissances qui pourraient un jour leur ouvrir des portes sur le plan professionnel. Je remercie nos amis et collègues au sein du ministère de l’Éducation et des Sciences et de la Fédération Paraguayenne de Football pour leur engagement en faveur de cette initiative. La Fondation FIFA se réjouit de pouvoir continuer à travailler avec eux au cours des années à venir."

Le programme inclut notamment des composantes footballistiques plus ludiques, qui permettront aux participants d’apprendre comment utiliser leurs nouvelles connaissances pour créer des prototypes robotiques capables de suivre et prédire la direction des penalties, des passes et des frappes. Ce faisant, le marché du travail paraguayen devrait pouvoir bénéficier d’un nombre considérablement accru de jeunes gens disposant de compétences utiles en robotique et informatique.