Le Burundi est le 100e pays à mettre en œuvre le programme Football for Schools

La cérémonie s'est déroulée à l'Urunani Stadium de Buganda

Gianni Infantino a affirmé que la FIFA "unissait le monde grâce à ce projet éducatif"

Football for Schools rend le ballon rond plus accessible aux jeunes du monde entier

Le Burundi est devenu le 100e pays à mettre en œuvre le programme Football for Schools de la FIFA lors d'une cérémonie tenue dans une ambiance festive à l'Urunani Stadium de Buganda, près de Bujumbura, en présence du président de la FIFA Gianni Infantino, du ministre burundais des Affaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Gervais Abayeho, ainsi que du président de la Fédération burundaise de Football, Alexandre Muyenge.

"Grâce à ce magnifique projet Football for Schools, la FIFA et le Burundi unissent le monde. Nous unissons le monde à travers un projet de football, un projet d'éducation, un projet qui ouvre des opportunités aux jeunes garçons et filles de ce beau pays qu'est le Burundi", s'est réjoui le président de la FIFA. Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, Gelson Fernandes, directeur de la division Associations membres pour l'Afrique de la FIFA, et Youri Djorkaeff, conseiller football senior de la FIFA, faisaient également partie de la délégation de la FIFA.

Football for Schools vise à rendre la pratique de notre sport plus accessible aux jeunes en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif. Soutenu par l'UNESCO, le programme contribue aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies en émancipant les enfants.

Quelque 1,5 million de ballons ont été distribués depuis le lancement du programme à Porto Rico en 2019 et plus de 23 millions d'enfants ont bénéficié de l'application Football for Schools. "L'éducation donne aux jeunes une chance de jouer au football et la FIFA a beaucoup investi, surtout en Afrique. C'est un continent qui compte beaucoup pour nous. Nous avons de nombreux projets éducatifs en Afrique, a commenté Arsène Wenger. Bonne chance à tous les enfants. C'est un projet énorme d'offrir à tous les jeunes la possibilité de jouer au football. J'espère que nous verrons bientôt de grands joueurs émerger ici, au Burundi."

Les instructeurs de la FIFA Antonio Buenaño Sánchez et Melvin Mendy ont formé 62 éducateurs et maîtres formateurs des 18 régions du Burundi et de Bujumbura à la mise en œuvre opérationnelle de Football For Schools.