La Fondation FIFA, l’AS Rome et le Twinning Project se félicitent du programme de certification des détenus en Italie

L’AS Rome et le Twinning Project se sont associés pour organiser un cours à l’intention des détenus – hommes et femmes – de la prison de Rebibbia, en Italie

Soutenu par la Fondation FIFA, le Twinning Project vise à jumeler des clubs de football professionnels avec des centres pénitentiaires pour aider les détenus à préparer leur remise en liberté et à retrouver plus facilement un emploi, ce qui contribuera à réduire leur taux de récidive.

Le Twinning Project a vu le jour au Royaume-Uni en 2018, avec pour credo de ne "jamais juger quelqu’un si on ne fait rien pour l’aider". Entretemps, le projet a également été déployé en Italie avec le soutien de la Fondation FIFA, et l’AS Rome y participe depuis le mois de mars.

"Dans la vie comme dans le football, tout le monde peut tomber, mais c'est à la façon de se relever que l’on mesure la valeur d'une personne", a déclaré Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA. "C’est ce qu’ont fait les détenues ayant reçu leur certificat aujourd’hui, et elles peuvent en être fières. Elles ont décidé de redresser la tête et d’accomplir quelque chose."

Le Twinning Project a vu le jour au Royaume-Uni sous la forme d'un partenariat entre l’administration pénitentiaire britannique et des clubs de football professionnels. Le concept initial était d’associer chaque prison d'Angleterre et du pays de Galles à un club de football professionnel local, avec pour objectif que chaque année, dans chacune des 117 prisons anglaises et galloises, 48 détenus participent à un programme basé sur le football pour améliorer leur santé physique et mentale. Les participants peuvent également décrocher un certificat qui améliorera leurs perspectives d’avenir en les aidant à trouver un emploi une fois en liberté.