Un guide pour soutenir le para football à travers le monde

La FIFA milite pour une plus grande inclusion, y compris des personnes en situation de handicap

Publication d’un nouveau guide pour soutenir la participation au para football

Ce document s’appuie sur le travail déjà réalisé par les associations membres de la FIFA et d’autres parties prenantes

En tant qu’instance dirigeante du football mondial, la FIFA se doit d’agir en faveur de l’inclusion du plus grand nombre, et notamment des personnes en situation de handicap. C’est dans le cadre de cet engagement qu’elle propose aujourd’hui un guide très complet consacré au para football, avec un double objectif : soutenir sa croissance partout dans le monde et permettre à davantage de personnes de découvrir cette forme de football.

Conçues par le département Droits humains et Antidiscrimination de la FIFA, ce guide de la FIFA en matière de football pour personnes handicapées permettent de mieux comprendre les principes de base du para football. Elles donnent également un aperçu des différentes disciplines que les associations membres et les autres parties prenantes peuvent mettre en place.

« Le football unit le monde et, à ce titre, la FIFA se doit d’être un vecteur d’inclusion sociale et de croissance économique sur toute la planète. Le développement de toutes les disciplines du para football s’inscrit dans cette logique », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « En effet, dans de nombreuses régions, les personnes en situation de handicap n’ont que peu d’occasions de jouer au football et de profiter de ses nombreux bienfaits ; c’est la raison pour laquelle la FIFA se mobilise : pour que chacun et chacune puisse jouer au football, quelle que soit son origine ou son cadre de vie. »

L’objectif est de faire progresser la participation au para football grâce à des programmes et des compétitions gérés par les confédérations, les associations membres, les fédérations internationales de para football ainsi que d’autres parties prenantes. Parallèlement, ce guide est un moyen de partager des connaissances, diffuser les meilleures pratiques et favoriser l’action collective.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 1,3 milliard d’individus, soit 16% de la population mondiale, vivent en situation de handicap. Ce chiffre est vraisemblablement appelé à augmenter. Pour ces personnes, la pratique d'une activité sportive présente de nombreux avantages en termes de santé physique, d’inclusion sociale, de bien-être mental et de développement personnel. Malheureusement, les chiffres montrent qu’elles sont nettement moins actives que le reste de la population. Ainsi, moins de 20% des personnes ayant subi des dommages neurologiques au cours de leur existence atteignent le niveau d’activité physique recommandé par l’OMS. Dans un autre registre, plus de 50% des personnes victimes de lésions médullaires sont considérées comme inactives.

La hausse de la participation au para football est donc essentielle à la mise en place d’une culture sportive plus inclusive et plus équitable. Elle contribuera à améliorer la forme, la santé mentale et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap. Elle aura également pour effet de faire tomber certaines barrières et de combattre les idées reçues. En outre, cette évolution des mœurs conduira à terme à mieux accepter les différences au sein de nos sociétés.

Il existe de nombreuses disciplines et formats de para football, ce qui permet à tout un chacun d'y trouver son compte, quelle que soit sa situation. Dans les pays où le para football est déjà bien implanté, ces opportunités sont souvent portées par des associations qui militent en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le football.

Le guide est organisé en trois grandes sections : la première est consacrée à la compréhension du handicap ; la deuxième présente de façon détaillée les nombreuses disciplines du para football, comme le football pour paralytiques cérébraux, le cécifoot et le foot-fauteuil ; enfin, la troisième partie propose un plan pour développer pas à pas le para football dans différentes régions.