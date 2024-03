Football for Schools s’ouvre à de nouvelles perspectives à Doha

Un séminaire consacré à la mise en place d’un système Digital de Suivi et d ’ Evaluation de Football for Schools s’est tenu à Doha, ces 26 et 27 février

Un panel d’experts s’est ainsi réuni pour réfléchir aux tenants et aboutissants du programme

Plus de la moitié des Associations Membres ont adhéré au programme Football for Schools

Après avoir fait escale au Koweït, à Bahreïn puis à Oman, Football for Schools a conclu sa tournée moyen-orientale du mois de février au Qatar. Mais à Doha, l’objectif n’était pas de lancer le programme localement, ce lancement ayant eu lieu en 2022, mais de consolider les acquis, d’évaluer le chemin parcouru et de mettre en place un système digital de Suivi et d’Evaluation du programme.

Ce workshop qui s’est tenu les 26 et 27 février dans la capitale du Qatar, a ainsi réuni un panel d’experts venu de 13 fédérations membres de la FIFA, de l’UNESCO et de Generation Amazing. Le Programme Football for Schools est à mi-parcours de sa mission qui est de rendre la pratique du football plus accessible aux filles et aux garçons en renforçant le système éducatif à travers les valeurs du sport dans 211 pays. Il faut noter que 107 pays parmi ces 211 Associations Membres de la FIFA ont d’ores et déjà rejoint l’aventure Football For Schools.

"L'organisation et le contenu de ce séminaire parlent d'eux-mêmes, en ce qui concerne l'engagement que nous avons tous envers ce sport et envers les générations futures, dans le monde entier", a souligné Mansour Al Ansari, Secrétaire Général de la Qatar Football Association, en préambule du séminaire. "Le sport et l'éducation vont de pair : ils partagent de nombreux principes essentiels qui sont en phase avec les objectifs de ce séminaire."

"La Fédération Qatarie de Football s'est engagée à jouer un rôle important dans la région et dans le monde en contribuant directement et positivement à offrir à des millions d'enfants la possibilité d'apprendre et d'exceller dans le football", a également rappelé le Secrétaire Général de cette fédération décidément active, sachant qu’un séminaire estampillé Football for Schools, conçu pour les femmes, a déjà eu lieu dans le pays hôte de la dernière Coupe du Monde de la FIFA, en octobre 2023.

Cette fois, les débats se sont donc concentrés sur l’impact que peut avoir le programme Football for Schools sur les 40 millions d’enfants qui ont déjà pu en bénéficier dans le monde et identifier les outils et approches les plus adéquates pour le mesurer dans les 211 associations membres. Comme un symbole, des représentants d’Associations Membres sont donc venus des quatre coins du monde pour partager leurs expériences et réfléchir collectivement sur la façon de l’optimiser.

"C’est la première fois que nous réunissons ainsi des représentants de fédération pour réfléchir à la manière de mettre en place un système digital de suivi et d’évaluation du programme Football for Schools", explique Fatimata Sidibe, Directrice de ce programme depuis 2022. "Le suivi et l’évaluation sont une contrainte majeure pour tous les gestionnaires des projets. Il est aisé de déployer un programme, mais très compliqué d’en mesurer l’impact."

Et d'ajouter : "F4S dispose d’outils pour évaluer et suivre les résultats et les indicateurs quantitatifs, mais nous n’avions pas la possibilité d’appréhender l’impact du programme au niveau qualitatif. L’objectif final est de faciliter le travail des fédérations avec un outil de suivi simple facile d’utilisation, qui ne leur ajoute pas une charge de travail supplémentaire. C’est pourquoi F4S a choisi de réfléchir de manière participative avec les représentants des Associations Membres de toutes les six confédérations, durant ce séminaire, afin de proposer une solution adaptée aux fédérations et à la FIFA, pour mesurer l’impact des compétences de vie sur les enfants."

A cet effet, treize fédérations, venant des six confédérations, ont accepté de collaborer avec la FIFA, et ses partenaires UNESCO-IBE et Generation Amazing pour conceptualiser cette approche et définir une "solution maison - In House solution" qui sera traduite en language informatique par FIFA Technologie. Un système de suivi et d’évaluation digital sera donc mis en place à Porto Rico et Guyana (Concacaf) ; aux Tongas et Fidji (OFC) ; en Moldavie et en Lettonie (UEFA) ; en Arabie Saoudite, en Inde, à Guam et au Qatar (AFC) ; au Malawi et en Namibie (CAF), et enfin au Paraguay (CONMEBOL).

Cette approche est en ligne avec la vision du Président Gianni Infantino de rendre le football véritablement mondial et de voir les changements induits sur la vie des enfants. Elle est aussi conforme aux directives du directeur de la division Associations membres de la FIFA Kenny Jean-Marie qui a reçu l’équipe F4S au sein de son département."

"L’UNESCO-IBE est très heureuse de pouvoir soutenir ce programme Football for Schools car c’est un projet qui permet de transmettre les compétences de vie à travers le football", se réjouit Mallorie Trannois, responsable du suivi des programmes et des partenariats à l’UNESCO-IBE, basée à Genève.

"On parle aujourd’hui des compétences de vie dans tous les secteurs d’activité. Dans certains pays, elles sont même inscrites dans les curricula de l’Education. Soit les pays ne les ont pas intégrées dans leurs programmes scolaires, et Football for Schools et l’UNESCO les aideront à démontrer la nécessité de remédier à la situation ; soit les pays les ont intégrées, alors le programme permettra de mesurer l’impact des compétences de vie et cela contribuera à aider ces pays à trouver des mécanismes de contrôle. Le rôle de l’UNESCO-IBE sera de mesurer les compétences de vie dans ces curricula", explique-t-elle.

"Plus de 350 écoles moldaves ont déjà été familiarisées avec ce programme, qui couvre l’école primaire mais aussi le collège. Ce programme a de nombreux avantages. Il permet notamment à tout le monde - et partout - de jouer au football. Et il donne des outils pédagogiques très utiles aux professeurs. Plus de 600 enseignants utilisent l’application F4S dans notre pays. C’est donc déjà une réussite chez nous", explique Diana Bulgaru, responsable de la section "Grassroot" au sein de la Fédération moldave de Football.

"Cela dit, la route est encore longue ! et ce séminaire est là pour nous le rappeler. Il a permis à chacun de comprendre les obstacles que chaque pays rencontrait, et la manière dont il pouvait les contourner, de sorte que chaque fédération exploite au mieux le programme dans le futur", note-elle.

"Ce séminaire a été extrêmement bénéfique", renchérit Bryan Joseph, Directeur Technique à Guyana avant de conclure : "L’expérience m’a permis de mieux comprendre Football For Schools et tout ce que ce programme implique. Grâce à cet atelier, je pense être dans les meilleures dispositions pour atteindre l’objectif de Football for Schools dans mon pays, et même aider les autres pays à en faire autant. Parler avec d’autres fédérations de ce qui fonctionne plus ou moins bien, échanger sur les enjeux, réfléchir à des solutions, tout cela nous a permis d’avancer ; et nous permettra à tous de tirer les meilleurs bénéfices de ce programme."