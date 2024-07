Football for Schools fait évoluer l’éducation à Darwin

Football for Schools a été lancé en Australie ces 16-17-18 juillet

Les festivités ont eu lieu à Darwin, dans le Territoire du Nord

Au Sud, le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA a été donné

L'Australie du Sud est mondialement connue pour être une contrée de détente, foisonnant de faune, de flore et de merveilles naturelles. Brisbane, Sydney, Adélaïde, Perth et Melbourne sont les vitrines de cette incontournable région. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces cinq villes de football ont été sélectionnées pour accueillir des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

Arrivé en Australie après avoir conquis les cœurs d’enfants de plus de 60 associations membres de la FIFA différentes, le programme Football for Schools a opté pour le nord de l'Australie pour s’implanter. Comme partout où il est passé, F4S va faire en sorte de rendre la pratique du football plus accessible aux filles et aux garçons tout en renforçant le système éducatif à travers les valeurs du sport. C’est précisément Darwin qui a été choisi comme point de départ. Et ce n’est pas non plus un hasard.

Cette ville est la capitale du Territoire du Nord, vaste espace de plus de 1 300 000 km2 mais peuplé que de 250 000 habitants. Près de la moitié des terres sont aborigènes (48%) et malgré ses allures souvent paradisiaques, cette région se distingue par des problèmes extrêmes de marginalisation, de pauvreté, de maladie et de violence. Autant de fléaux contre lequel F4S peut lutter avec ses armes.

"Le lancement de F4S en Australie est un évènement particulier. Il revêt une grande importance pour la FIFA et pour moi, en tant qu’Africaine", explique Fatimata Sidibe, directrice de Football for Schools. "Il a lieu dans les territoires du Nord de l'Australie, qui présentent de nombreuses similitudes en termes de traditions avec l'Afrique et mon pays d'origine, le Mali."

"Avant de venir en Australie, nous avions entendu parler de la richesse de leur culture, des énormes crocodiles marins, des étendues infinies de désert immaculé et des couchers de soleil pastel parfaits. Mais ces derniers jours, ce que nous avons vu et vécu va bien au-delà que ce que l'on pourrait croire. Je me réjouis que le lancement de F4S ait pu avoir lieu dans cette partie de l'Australie chargée d’histoire", ajoute-elle.

L’histoire de Football for Schools est bel et bien en marche à Darwin. Après des séances théoriques et pratiques dédiées aux éducateurs et formateurs -auxquelles se sont exceptionnellement joints les enfants- le lancement officiel du programme a eu lieu ce 18 juillet dans une ambiance conviviale et festive.

Compétences de vie et philosophie du football

Sous le regard des parents et sous la houlette de leurs éducateurs, une centaine d’enfants ont ainsi enchaîné des exercices d’entraînements ludiques et des matches. Le but : les initier à la philosophie du football tout en leur inculquant des compétences sociales et des valeurs essentielles.

En marge des festivités F4S, des matches de Coupe d’Australie -Newcastle Jets FC contre Melbourne Victory FC; et Perth Glory FC contre Macarthur FC – avaient lieu à Darwin, de quoi faire le plein de football à défaut de pouvoir être aux premières loges pour le coup d’envoi d’Australie & Nouvelle-Zélande 2023.

"La joie des enfants, la fierté et l'espoir des parents lorsqu'ils voient leur progéniture jouer, la satisfaction des éducateurs et des entraîneurs formés, l'intérêt des autorités du Territoire du Nord et le sens du devoir accompli par l'équipe F4S en accueillant une autre association membre de la FIFA au sein de notre famille F4S sont inestimables", savoure Fatimata Sididé. "Ce sont autant de pas vers le développement et l’intégration des valeurs éducatives dans le football."

Mais la route est encore longue et les défis restent nombreux. “En raison de plusieurs facteurs tels que l’éloignement géographique, les risques liés à la sécurité, ou encore le manque d'entraîneurs-éducateurs d'origine indigène, il était très difficile d'offrir des programmes scolaires aux écoles du Territoire du Nord", souligne Alexandra Huete, Manager à Football for Schools.

“Cependant, grâce à la coopération entre Football Australia et Football Northern Territory, Football for Schools pourrait s’avérer être un tournant décisif pour les enfants et les enseignants de cette région reculée de l’Australie“, ajoute-elle. “Ce programme est un moyen pour acquérir de précieuses compétences de vie. Il fournit aux écoles, aux communautés, aux clubs locaux et aux gouvernements les outils adéquats pour dispenser des cours de football et des cours de compétences de vie.“

Si dans un premier temps, ces cours ne seront dispensés que dans le Territoire du Nord, le programme est appelé à se propager dans toute l’Australie dans les prochains mois. "Le lancement de Football for Schools dans cette région revêt un caractère spécial : il contribuera certainement à rendre le football plus accessible aux communautés isolées du territoire, en encourageant l'éducation et en soutenant le développement des jeunes", précise Antonio Buenaño, Manager à Football for Schools.

“Nous sommes impatients de voir l'impact que peut avoir le programme sur les jeunes du Territoire du Nord", a lancé James Johnson, CEO de Football Australia. “La grande majorité des écoles se trouvent dans des zones reculées voire très reculées. Nous nous assurerons de garder le contact avec leurs élèves et de leur offrir la possibilité de s'engager dans le football, en profitant des nombreux avantages que notre discipline peut apporter : la santé et le bien-être qu’elle améliore, l’amitié qu’elle crée, et les communautés qu’elle réunit."