FIFA Football for Schools à Porto Rico, de pilote à pionnier

Porto Rico est le premier pays à recevoir un deuxième séminaire de formation Football for Schools

Près de 200 éducateurs ont participé, clôturant l'activité par un festival qui a réuni 120 enfants

Les développements positifs ont inclus la croissance du football sur l'île et l'utilisation inclusive du programme

En septembre 2019, Porto Rico est devenu le premier pays à avoir adopté le programme FIFA Football for Schools (F4S), un programme de la FIFA visant à contribuer au développement de millions d'enfants dans le monde en intégrant le football et les compétences de vie dans le cadre de l'enseignement quotidien.

À l'époque, F4S avait encore le statut d'un programme pilote, et les instructeurs de la FIFA ont formé 40 enseignants d'éducation physique qui étaient en grande partie peu familiers avec les concepts d'un sport qui accusait un retard par rapport au baseball, au basketball et même au volleyball en termes de popularité.

Beaucoup de choses ont changé depuis. À tel point que Porto Rico est devenu un pionnier, en étant le premier des 90 pays déjà intégrés dans le programme à accueillir un deuxième atelier F4S.

"Malgré l'intérêt des participants à l'époque, le concept et la méthodologie du programme étaient encore en train de prendre forme. L'utilisation de l'application, les compétences de vie et la manière dont elles ont été intégrées aux sessions de football reflètent l'évolution du programme à cette époque", explique Alexandra Huete, la responsable du programme FIFA Football for Schools.

"La pandémie a ralenti sa mise en œuvre, mais le travail formidable de la fédération a réussi à maintenir le projet en vie grâce à leur désir de concevoir des cours en ligne avec les outils de base qui leur avaient été donnés. Ainsi, non seulement ont-ils déjà formé 300 enseignants, mais le football est devenu très populaire", ajoute Mme Huete.

C'est pourquoi la FIFA a ressenti le besoin d'un cours de formation actualisé, qui s'est tenu à Cayey du 29 au 31 août et a réuni plus de 180 éducateurs déjà certifiés avec la version précédente du cours. Cinq professionnels des îles Vierges américaines et six d'Anguilla ont également participé, clôturant les activités par un festival auquel ont assisté 120 enfants de cinq écoles.

Parmi les participants à l'événement de clôture se trouvait José Martínez, vice-président de la Fédération portoricaine de football et l'un des principaux moteurs de Football for Schools depuis le début.

"La mise à jour est essentielle car le programme a évolué et a déjà grandement contribué à faire connaître le football au niveau scolaire. Nous avons même eu des compétitions nationales de futsal et de football sur terrain aujourd'hui", a-t-il expliqué.

"Avec 30 000 élèves touchés, nous constatons que de plus en plus de garçons et de filles participent à ce sport, ce qui améliore la qualité de vie dans notre société", a ajouté Martinez d'un ton exalté.

Football inclusif et moteurs du changement

Huete met en avant Porto Rico pour une autre raison : "En collaborant avec Golitos, une fondation qui travaille avec des enfants atteints d'autisme et qui utilisait déjà le football comme outil de transformation, la fédération a donné une autre dimension au football inclusif."

Omar Álvarez, père de jumeaux autistes et fondateur de Golitos, a été et demeure l'un des piliers de F4S dans le pays. Toujours portant le tee-shirt jaune avec le nom du programme, il n'a que des mots de louange pour Football for Schools.

"Ce qui le distingue des autres programmes, c'est son accessibilité et l'impact qu'il a en l'apportant directement dans les écoles, dans n'importe quelle communauté. De nombreux professeurs d'éducation physique - qui autrement ne connaîtraient pas le sport ou ne sauraient pas comment l'utiliser à des fins éducatives - ont maintenant les compétences et la confiance nécessaires", a-t-il déclaré.

Álvarez donne un exemple concret de cela. "À la fondation, nous utilisons un exercice dans lequel ils doivent renverser les cônes avec le ballon, mais ils doivent les ramasser avec trois doigts. De cette manière, nous travaillons sur les compétences motrices fines et enseignons aux enfants à se brosser les dents. Cela peut s'appliquer à tout le monde, pas seulement à quelqu'un atteint d'autisme", a continué Omar avec un sourire.

"L'impact du programme est clair. Le football est un moteur de changement. Les enfants de toutes capacités méritent également et ont le droit de jouer au football".

Antonio Buenaño Sánchez est également gestionnaire du programme FIFA Football for Schools et était ravi après trois jours intenses, soulignant le rôle clé que les participants continueront à jouer à l'avenir.