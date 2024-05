En Thaïlande, le programme Football for Schools de la FIFA sera désormais proposé aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers

Une journée de célébration du programme Football for Schools de la FIFA a été organisée au stade de football SAT de Bangkok (Thaïlande)

À la croisée entre football et enseignement, Football for Schools est un programme à destination des enfants qui allie leçons de vie et amusement

Le 17 mai, la Thaïlande a accueilli le 74e Congrès de la FIFA à Bangkok

Un nouveau module du programme Football for Schools de la FIFA a été lancé en Thaïlande lors d’une journée de célébration du programme qui s’est tenue au stade de football SAT de Bangkok.

Cette journée entrait dans le cadre des événements organisés par Football Without Boundaries pour marquer la mise en œuvre réussie du programme Football for Schools au niveau national, l’inauguration du siège de la Fédération Thaïlandaise de Football (FAT) – la Maison du football thaïlandais – et le 74e Congrès de la FIFA organisé dans le pays.

En se lançant dans une phase pilote en janvier 2023, la Thaïlande est devenue le neuvième pays de l’AFC à adopter le programme Football for Schools. Au terme de cette phase pilote, le programme Football for Schools en Thaïlande a été élargi afin de promouvoir la protection de l’enfance, l’inclusion, la lutte contre la discrimination et l’égalité, s’ouvrant aux enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et à ceux souffrant de paralysie cérébrale.

Fort de la mise en place réussie du programme Football for Schools sur son territoire au cours des 12 derniers mois, le pays est devenu le premier au monde à bénéficier d’un nouveau module. Celui-ci se concentre sur les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et sur la formation de professeurs d’éducation physique spécialisés dans l’encadrement de ces enfants.

Ce programme majeur s’inscrit pleinement dans la vision de la FIFA, qui consiste à permettre à tous et à toutes de jouer au football, indépendamment du milieu social et des capacités, tout en s’appuyant sur les activités de base organisées en Thaïlande pour promouvoir l'inclusivité et la diversité.

Lors de la journée de célébration du programme, 200 jeunes joueurs et joueuses ont eu l’occasion de participer à des jeux et à des activités ludiques, améliorant ainsi leurs compétences footballistiques et leurs valeurs de vie. Ils ont également rencontré leurs idoles en la personne des membres de l’équipe nationale thaïlandaise (en activité ou retraités) et de FIFA Legends.

Le groupe de participants se composait de 150 élèves (filles et garçons), de 25 footballeurs atteints de paralysie cérébrale et de 25 athlètes des Special Olympics.

Accompagnés par 40 entraîneurs bénévoles, dont certains spécialisés dans l’encadrement de personnes en situation de handicap, les participants ont abordé une série de sujets inspirés du programme Football for Schools au cours de leurs séances d’entraînement, tels que : gestion des conflits, amélioration à force d’entraînement et amélioration des compétences communicationnelles.

En amont de la journée de célébration, l’équipe de Football for Schools et de la FAT ont formé des professeurs d’éducation physique et des entraîneurs lors d’un séminaire de deux jours au complexe sportif de l’Université Thonburi de Bangkok.

Pendant l’événement, tous les enfants, entraîneurs et joueurs ont signé un ballon géant sur la piste du stade, dans le cadre de l’initiative "Football Without Boundaries – Leave the Legacy". La journée s’est achevée par un défi technique entre les FIFA Legends et des membres de la sélection thaïlandaise.

Le cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, vice-président doyen de la FIFA et président de la Confédération Asiatique de Football (AFC), et Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA par intérim, se sont joints au Président Infantino pour cet événement. Des représentants de la Confédération Asiatique de Football (AFC), de la Fédération Thaïlandaise de Football, du ministère thaïlandais du Tourisme, de Special Olympics Thailand et de la Cerebral Palsy Sports Association of Thailand étaient également présents.