À Singapour, Football for Schools accompagne la nouvelle génération

Singapour est le dernier pays en date à rejoindre Football for Schools

La Fédération Singapourienne de Football et le Ministère de l’Éducation soutiennent le programme

L’accompagnement des entraîneurs et la participation des jeunes à l’honneur lors d'un événement organisé au stade Jalan Besar

Dans le football comme dans d’autres domaines, Singapour fait partie de ces pays qui boxent bien au-dessus de leur catégorie. En effet, la cité-État située à pointe de la péninsule malaisienne peut se targuer de grandes réalisations, malgré une superficie et des ressources limitées.

Ces succès s’expliquent par un remarquable sens de l’organisation, doublé d’un grand sérieux dans l’exécution. La Fédération Singapourienne de Football (FAS),décidée à offrir aux footballeurs de demain la meilleure des préparations, a récemment rejoint le programme FIFA Football for Schools. L’attitude volontariste des dirigeants de la FAS a convaincu le Ministère de l’Éducation de prendre une part active à la mise en œuvre de cette initiative. Cette synergie est caractéristique de Singapour, qui devient au passage l’un des premiers pays de la région à rejoindre Football for Schools.

Lancé en 2019, ce programme commun à la FIFA et l’UNESCO vise à rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier, en intégrant des activités liées au football au cursus scolaire. Pour les enfants, c’est donc l'occasion d’acquérir des valeurs et des compétences sociales en s’amusant.

Football for Schools a commencé la semaine dernière par un séminaire de deux jours. Le lendemain, les travaux pratiques ont débuté au stade Jalan Besar dont le terrain, financé par le programme Forward de la FIFA, avait été inauguré par le Président de la FIFA Gianni Infantino en 2021.

"Aujourd’hui, ce festival Football for Schools est l’occasion de mettre en avant la joie des enfants, mais aussi la fierté de leurs parents et de leurs éducateurs", a expliqué Fatimata Sidibé, Directrice du Programme Football for Schools de la FIFA. "Nous pouvons voir la passerelle entre la vision inspirante et le plan stratégique de la FAS 'Unleash the Roar' avec le programme F4S, à savoir les piliers - laissez-les jouer, améliorez la capacité et la capacité techniques - Sciences et technologie et partenariat avec l'ensemble de la société. C’est un grand jour pour la FIFA et un honneur pour moi d’assister à ce événement. Dès la semaine prochaine, nous organiserons un atelier régional FIFA for School et ASEAN afin de faire découvrir les bienfaits de ce programme aux autres associations membres."

"Après avoir travaillé pendant deux décennies aux Nations Unies pour le développement de l'éducation et l'enrôlement des filles dans l'aide humanitaire, c'est un plaisir pour moi de mettre cette expérience au service des enfants dans le sport, l'école étant le point d'entrée qui combine ces deux objectifs."

Au total, 40 professeurs d’éducation physique et entraîneurs de football ont participé à ces deux journées de formation. Samedi 4 mars, 170 enseignants, entraîneurs et élèves de neuf à 14 ans se sont retrouvés sur le terrain pour s’amuser, malgré la pluie battante.

M. Eric Chua a assisté à cette manifestation en présence du Président par intérim de la FAS M. Bernard Tan et du Secrétaire Général de la FAS Yazeen Bhari. Il a, à cette occasion, rappelé l’importance de ce programme et de l’initiative Unleash the Roar pour le football singapourien : "Je suis convaincu que notre jeunesse détient les clés de la réussite sportive de notre pays. Notre objectif est donc d’accompagner les rêves de ces footballeurs en devenir à travers l’initiative Unleash the Roar, lancée en 2021. Football for Schools s’inscrit parfaitement dans cette démarche."

"Je pense notamment au premier pilier : 'Laissez-les jouer', qui vise à susciter l’intérêt et encourager la participation chez les jeunes à tous les niveaux, à travers un programme uniformisé et soutenu par des entraîneurs locaux qualifiés. Je ne peux que saluer les efforts de la FIFA et l’UNESCO pour proposer un programme qui utilise le jeu pour éduquer nos jeunes à travers le football, qui compte parmi les sports les plus populaires à Singapour."

Alexandra Huete Ramos, Responsable Football for Schools de la FIFA, qui a animé le cours de renforcement des capacités avec Antonio Buenaño Sánchez, estime que le programme ne se limite pas aux exercices avec le ballon ; il ambitionne également de développer les compétences des enfants dans de nombreux domaines.

"Football for Schools est relativement simple à mettre en œuvre à Singapour, non seulement en raison de la taille du pays, mais aussi du fait de l’implication de la FAS, du Ministère de la Communauté, de la Culture et de la Jeunesse, du Ministère de l'Éducation et des Sports de Singapour, ainsi que d’autres acteurs qui ont tout de suite adhéré au projet. Je suis certaine qu’une fois que le programme sera appliqué dans toutes les écoles de Singapour, les professeurs et les entraîneurs qui ont assisté au cours appliqueront la méthodologie de Football for Schools et rapporteront des progrès sur l’application de la fédération, et ensuite auprès de nous."

"Les modèles féminins ne sont pas très nombreux pour l’instant. J’espère que Football For Schools va faciliter la participation des filles, des femmes entraîneurs et des enseignantes. Il faut que les garçons et les filles puissent jouer ensemble. Nous espérons que l’équipe nationale en tirera les bénéfices d’ici une dizaine d’années. Mais au-delà des résultats, nous souhaitons voir davantage de filles et de femmes entraîneurs participer aux formations."

"Football for Schools a été conçu pour leur permettre d’acquérir les outils qui feront d’elles de meilleures footballeuses, mais aussi de meilleures personnes."