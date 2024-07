Les FIFA Legends rendent visite à la UMURI Foundation à Kigali

Onze légendes du football sont allées soutenir l’organisation caritative dans la capitale du Rwanda

La fondation se sert du football comme un vecteur de changement social auprès des jeunes enfants

Le fondateur est Jimmy Mulisa, ancien footballeur international rwandais

Voir une équipe de 11 légendes du football se joindre à vous pour disputer un match n’est pas quelque chose de commun. C’est pourtant ce qu’ont vécu ce 14 mars 2023 des jeunes filles et garçons à Kigali, la capitale du Rwanda, à l’occasion de la venue de plusieurs FIFA Legends.

La UMURI Foundation est une organisation caritative et entreprise sociale née en 2018 sous l’égide de Jimmy Mulisa, ancien footballeur international rwandais. Constatant que les enfants du Rwanda voulaient jouer au football mais étaient pris au piège de la pauvreté, sans accès à ce type d’opportunités, Mulisa a créé sa fondation afin de permettre aux jeunes de s’émanciper à travers l’éducation et le sport.

La UMURI Foundation a pour objectif de s’appuyer sur le football comme un vecteur de changement social en responsabilisant les jeunes du pays et en les encourageant à devenir des acteurs de ce changement ainsi que des citoyens actifs au sein de leurs communautés. Les valeurs fondamentales du travail de la fondation sont l’intégrité, l’innovation, l’inclusion et l’égalité des sexes.

Dans une interview accordée à l’organisation Beyond Sport en 2021, Jimmy Mulisa déclarait : "Le football a le pouvoir de sortir ces enfants de la rue. Rien ne les rend plus heureux que de se retrouver dans un endroit comme celui-ci et de jouer. Grâce à cette initiative, nous pouvons leur parler et voir comment les aider à commencer une nouvelle vie dans leur famille et retourner à l’école. C’est tout ce que nous voulons."

"Je n’oublie pas que ma carrière de footballeur a commencé dans la rue et il est important pour moi d’y retourner pour accompagner d’autres jeunes talents qui veulent devenir de grands joueurs."

Les enfants soutenus par la fondation ont eu l’immense surprise de voir plusieurs grands noms du football africain participer à un match avec eux. Khalilou Fadiga, Portia Modise, Lucas Radebe, Asamoah Gyan, Kwadwo Asamoah, Houssine Kharja, Perpetua Nkwocha et Pierre Webó se trouvaient ainsi sur le terrain, aux côtés de Maia Jackman, Wes Brown et Cafu.

Malgré le ciel gris de Kigali, des sourires éclatants se sont rapidement affichés devant les prouesses de ces FIFA Legends, qui ont ensuite pris le temps de discuter avec les enfants.

Cafu, triple finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA™ et double champion du monde avec le Brésil, a souligné l’utilité de cette visite : "Il est important de venir interagir avec les enfants et de découvrir le travail de Jimmy avec sa fondation. Le football est un outil de transformation sociale, qui permet à ces enfants de recevoir une éducation et d’apprendre des leçons qu’ils garderont en tête pour le reste de leur vie."

La Sud-Africaine Portia Modise, pour sa part, a constitué une source d’inspiration pour certaines des jeunes filles présentes. Au cours d’une carrière internationale riche de 124 sélections et 101 buts, Modise s’est également fait connaître pour son engagement en faveur de l’égalité. Dans une autobiographie parue l’an dernier, l’ancienne attaquante des Banyana Banyana expliquait vouloir "inspirer la prochaine génération, et surtout mettre en avant l’importance de l’éducation".