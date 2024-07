Les FIFA Legends en visite dans un service pédiatrique à Doha

Les FIFA Legends et anciens champions du monde Kaka, Francesco Totti et Alessandro Del Piero ont visité le service pédiatrique de la clinique Sidra Medicine à Doha. Ils en ont profité pour échanger avec les patients et leurs proches, mais aussi pour leur offrir de nombreux cadeaux.

"On se rend compte que des gestes simples peuvent avoir des conséquences importantes. On s’assoit et on discute, on offre un cadeau et tout à coup, on voit tout le bonheur du monde dans leurs yeux."