Un Programme de Prévention novateur déployé lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer

La prévention en compétition a fait un nouveau pas en avant lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, EAU 2024 Dubaï™, les joueurs ayant pu bénéficier d'une série d'initiatives prises en faveur d'un environnement sportif sûr tout au long du tournoi, qui s'est achevé dimanche par le sacre du Brésil.

Il s'agit d'un moment historique pour la FIFA, car c'est la première fois qu'un tel programme a été pleinement déployé dans un tournoi masculin senior. Une étape importante donc, qui remet encore un peu en plus en question le stéréotype selon lequel les footballeurs professionnels ne sont pas exposés à un risque élevé de harcèlement, d'abus ou d'exploitation.

"Ce tournoi marque un tournant pour le Département de Prévention et de Protection en Faveur des Enfants de la FIFA, puisqu'il s'agit du premier tournoi masculin senior pour lequel des mesures spécifiques ont été mises en place", a déclaré Lucy Cunningham, directrice évènementielle pour la prévention. "Cette étape est cruciale dans la lutte contre les stéréotypes qui entourent la protection des enfants dans le sport."

"La FIFA reconnaît que le harcèlement et les abus dans le sport sont des problèmes mondiaux, qui touchent tous les pays et le sport à tous les niveaux", poursuit-elle. "En rompant avec l'idée fausse selon laquelle la prévention ne devrait concerner que les enfants ou les femmes, ce tournoi nous ramène à la réalité selon laquelle il est impératif d'aborder ces questions de manière globale, même dans les compétitions masculines seniors, en encourageant une culture de la sensibilisation et de la prévention dans l'ensemble du spectre sportif".

La Prévention est le processus d'action proactive visant à protéger les personnes contre les préjudices ou les abus grâce à des mesures de prévention et d'intervention appropriées. Elle favorise leur bien-être et protège leurs droits. Il s'agit précisément d'identifier et de traiter les risques et de mettre en place des systèmes adéquats pour traiter et répondre de manière judicieuse aux préoccupations.

Erigé comme un engagement, le programme de Prévention dans les évènements FIFA s'est développé après le lancement de FIFA Guardians™ - Prévention en faveur des enfants dans le milieu du sport, une initiative visant à aider les Associations Membres de la FIFA à introduire des mesures de prévention plus strictes dans le football afin de garantir la sécurité et le bien-être de tous à travers le football.

La Prévention dans les évènements constitue une partie essentielle des attributions du département Prévention et de Protection en Faveur des Enfants et elle est en train d'être étendue à l'ensemble des activités de la FIFA - à commencer par ses compétitions. Le programme a été lancé en 2022 lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA au Costa Rica™. Depuis, elle a été mise en œuvre lors de trois autres tournois FIFA (U17 et U20) et lors la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™.

La sauvegarde et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ (en anglais) 02:31

Le programme assure la protection de toutes les parties prenantes impliquées dans la compétition, y compris les joueurs, tout au long du tournoi par une série de mesures, notamment :

Évaluations approfondies des risques avant la compétition

Ateliers pédagogiques ciblant différents groupes tels que les Volontaires, les agents de liaison des équipes et les joueurs

Surmonter les obstacles potentiels tels que la méconnaissance des systèmes de signalement

La nomination des responsables obligatoires de la protection et du bien-être des équipes au sein de chaque délégation

Matériel de sensibilisation et interactions en face à face

Éducation et matériel lors des réunions d’arrivée des équipes

"L'engagement de la FIFA en faveur de la prévention lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2024 a impliqué une approche proactive et centrée sur les victimes", a ajouté Cunningham.

"Nous avons accordé la priorité aux contacts humains avec les équipes, les arbitres, le personnel et les bénévoles afin de renforcer la confiance dans nos systèmes de signalement. L'établissement de liens personnels s'est avéré crucial, comme en témoigne une tendance forte jusqu'à présent, notamment dans nos concours, où les individus ont montré qu'ils étaient plus susceptibles de signaler les incidents en personne plutôt que par des canaux anonymes.

"Cet accent mis sur l'engagement humain avec les parties prenantes de la compétition a réussi à éliminer les obstacles au signalement, soulignant l'importance des relations interpersonnelles directes pour garantir un environnement événementiel sûr et sécurisé."

Les possibilités de signalement restent ouvertes bien que le tournoi soit fini, permettant ainsi aux individus de contacter la FIFA pour faire part de leurs préoccupations.