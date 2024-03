Diplôme de la FIFA pour la prévention en faveur des enfants dans le sport

Chaque personne qui joue au football est en droit d’évoluer dans un environnement sûr

182 nouveaux apprenants FIFA se sont inscrits pour passer le diplôme

156 associations membres de la FIFA représentées dans la première et la deuxième édition du programme

Pour des millions d’enfants et de personnes dans le monde, la pratique du football permet de vivre ses rêves, de cultiver des valeurs fortes, de se faire des amis, de maintenir une activité physique et, tout simplement, de se faire plaisir. Quel que soit son niveau, chacun – et tout particulièrement les enfants – est en droit de pratiquer le football dans un environnement sûr.

Dans cette optique, la FIFA a lancé en janvier 2020 le diplôme FIFA Guardians™ de prévention en faveur des enfants dans le football. Conçu pour renforcer et professionnaliser les normes de prévention à l’échelle mondiale dans le cadre du programme FIFA Guardians, dont il est l’une des principales composantes, ce diplôme est un cursus éducatif déployé dans le monde entier qui s’adresse aux responsables de la prévention des 211 associations membres de la FIFA.

Pas moins de 182 apprenants FIFA se sont inscrits pour faire partie de la nouvelle promotion du diplôme, qui a été lancée ce mois-ci. Ceux-ci auront accès à des webinaires, des forums, des séminaires interactifs et des évaluations dans le cadre du cursus, qui s’étalera sur 24 mois. Ils viendront ensuite s’ajouter aux 110 responsables de la prévention diplômés en octobre 2023 au titre de la promotion inaugurale.

"Le programme FIFA Guardians continue de prendre de l’ampleur, illustrant notre volonté de former les parties prenantes du football dans le monde entier", a déclaré Marie-Laure Lemineur, cheffe du département Protection et prévention à l’égard des enfants de la FIFA. "Ce programme vise à les éduquer et à les informer, en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour faire bouger les lignes dans leurs territoires respectifs."

"Avec les associations membres de la FIFA, nous voulons faire en sorte que toutes celles et ceux qui aiment jouer au football – notamment les plus jeunes – puissent le faire dans un environnement sûr, dans une culture du respect et de l’empathie", a-t-elle ajouté.

Pas moins de 128 associations membres sont représentées dans cette seconde promotion, dont 85 pour la première fois. Au total, 74% des 211 associations membres de la FIFA (ainsi que huit associations régionales et cinq confédérations) ont inscrit au moins un apprenant depuis la création du diplôme.

Le diplôme FIFA Guardians™ de prévention en faveur des enfants dans le sport a été élaboré par la FIFA et l'Open University. Il s'agit d'un programme d’apprentissage entièrement en ligne, actuellement disponible en anglais, français et espagnol, et bientôt en arabe et en portugais. Le cursus se compose de cinq modules librement accessibles à toute personne souhaitant en savoir davantage sur la prévention dans le domaine du sport, quel que soit le sport ou le secteur dans lequel elle opère.