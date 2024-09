Nous vous remercions d’avoir effectué un signalement. Veuillez remplir autant de sections que possible avec le plus grand nombre de détails possibles, dans la mesure de ce que vous savez. Ces informations nous permettront de procéder à une évaluation initiale de la situation et de prendre les mesures qui s’imposent. Toute personne qui, de bonne foi, révèle des possibles mauvais agissements ou fait part de motifs d’inquiétude à propos d’un enfant ou d’un adulte en danger doit obtenir le soutien total de la FIFA, même si les accusations s’avèrent ultérieurement infondées. En raison de l’importance du sujet et afin d’encourager des signalements honnêtes et efficaces, le dépôt d’un signalement mensonger peut constituer une violation du Code d’éthique de la FIFA ainsi que des autres règles et règlements de la FIFA. Veuillez noter que la rédaction de ce formulaire prend environ 15 minutes. Tous les signalements seront traités dans la plus stricte confidentialité.