La Fondation FIFA contribue au lancement d’un projet Twinning en Afrique du Sud

Le projet Twinning, lancé en Afrique du Sud cette semaine, vise à améliorer les conditions de vie des détenus et de leurs communautés

Née au Royaume-Uni, cette initiative a pour but de favoriser la réinsertion des détenus à travers des programmes axés autour du football

L’objectif est de diffuser les projets Twinning partout dans le monde grâce à la Fondation FIFA, l’Afrique du Sud étant la première à bénéficier de ses financements

Le département sud-africain de l’administration pénitentiaire et le club de football SuperSport United ont lancé cette semaine, grâce aux financements de la Fondation FIFA, un projet Twinning au centre de détention Kgosi Mampuru II.

Né au Royaume-Uni, où des clubs de football professionnels se sont associés à l’administration pénitentiaire britannique, le projet Twinning est une initiative pédagogique novatrice visant à amener un changement social par le football.

Encensé dans le milieu de la justice pénale, aussi bien au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, à la suite de partenariats noués avec des clubs de Premier League et de Major League Soccer respectivement, le projet se diffuse désormais partout dans le monde avec l’aide de la Fondation FIFA. La prochaine étape de cette expansion passera par l’Afrique du Sud.

Comme l’avait déclaré le militant pour les droits civiques Jesse Jackson : "On ne devrait pas regarder de haut qui que ce soit à moins de l’aider à se relever". L’association Project Twinning a fait sienne ce crédo et encourage les détenus à participer à des programmes axés autour du football dans le but d’améliorer leur bien-être, leur santé mentale et physique, ainsi que de leur permettre d’obtenir des qualifications destinées à améliorer leurs conditions de vie, en augmentant notamment leur capacité de réinsertion professionnelle. L’objectif final consiste à leur donner une deuxième chance, ainsi qu’à leur permettre de prendre un nouveau départ et d’apporter une contribution positive au sein de la société.

Le déploiement en Afrique du Sud verra des entraîneurs et des membres de l’encadrement de clubs de football professionnels – accompagnés de professeurs d’éducation physique opérant en milieu carcéral – rencontrer 48 détenus afin de leur proposer des formations d’entraîneurs agréées et axées sur l’employabilité.

Le lien entre Twinning Project et la Fondation FIFA n’est que la première étape d’un long parcours commun destiné à améliorer la vie des détenus et de leurs communautés.

La Fondation FIFA est convaincue que le football peut favoriser la mise en place d’un changement social positif au sein des communautés locales partout dans le monde et chez les personnes de tous horizons. Dans la droite ligne des objectifs stratégiques de la FIFA, la Fondation FIFA utilise le football comme vecteur d’unité, en réinvestissant dans le football, tout au long de l’année et via différents canaux, les revenus générés par l’instance dirigeante du football mondial.

"Nous sommes fiers de soutenir le projet Twinning. Cette initiative permet d’opérer des changements en profondeur et de créer des passerelles susceptibles de reconstruire des vies. Elle contribue à un avenir meilleur et a des retombées sur l’existence de familles et communautés entières", a affirmé Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA.fifa.com/fr/social-impact/fifa-foundation. "Le football est un sport universel à portée mondiale. Il est important de développer ce programme au-delà du Royaume-Uni. Nous sommes donc ravis de travailler avec Twinning Project pour concrétiser cet objectif."

Toutes les parties impliquées sont fermement convaincues que le football peut abolir les frontières et offrir des opportunités de développement personnel. Ce projet incarne parfaitement ces convictions.

"Prendre part à des activités liées au football est l’occasion pour les détenus de développer leurs capacités à travailler en équipe ainsi que leur leadership, et de s’astreindre à une certaine discipline. Toutes ces qualités sont essentielles en vue de se réinsérer efficacement au sein de la société", a pour sa part déclaré Stan Matthews, directeur général du SuperSport United. "Nous sommes fiers de nous associer au projet Twinning et d’utiliser le football afin d’entraîner des changements positifs."

L’objectif à long terme est que le programme s’exporte encore davantage afin que chaque centre pénitentiaire, partout dans le monde, bénéficie d’un partenariat avec un club de football professionnel local.