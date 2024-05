Des cours d'informatique et de robotique dispensés aux écoliers du Belize grâce à la Fondation FIFA

Dans le cadre de son objectif visant à favoriser le progrès social grâce au football, la Fondation FIFA finance au Belize un programme d’éducation numérique qui va permettre de dispenser des cours d’informatique et de robotique dans 40 écoles primaires du pays. Ce programme sera ensuite déployé en Inde, en Mauritanie et au Paraguay, illustrant ainsi la politique de la FIFA, qui s’est engagée à réinvestir ses recettes dans les collectivités locales au moyen d’initiatives ambitieuses aux effets durables. Le lancement de ce projet au Belize fait suite à un protocole d’accord signé par la Fondation FIFA en juillet 2023 avec le ministère bélizien de l'Éducation, de la Culture, des Sciences et de la Technologie (MOECST) ainsi que la Fédération de Football du Belize (FFB). Deux autres acteurs sont également impliqués : The Trust for the Americas, un organisme à but non lucratif affilié à l'Organisation des États Américains (OEA), et Code.org, un programme éducatif professionnel. "Notre partenariat avec le ministère dans le cadre de ce programme d’éducation numérique souligne la volonté qui est la nôtre d’aider nos sportifs à progresser sur tous les plans", a déclaré Sergio Chuc, président de la FFB. "Nous contribuons ainsi au développement économique du Belize en favorisant l’entrée du pays dans l’ère des services et de la technologie. Le développement industriel étant inenvisageable compte tenu de la taille du pays, nous pensons que l’avenir du Belize repose sur l’éducation numérique." Le programme a débuté avec l’organisation d’ateliers sur l’informatique et la robotique, qui ont été conduits dans plusieurs districts du pays entre le 22 et le 26 avril. Une formation initiale a été dispensée aux encadrants, et des ressources didactiques mises à leur disposition pour que ces ateliers soient un succès.