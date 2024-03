À Porto Rico, les financements de la Fondation FIFA ont contribué à la reconstruction des infrastructures footballistiques de l’île

Dans une lettre ouverte, Iván Rivera Gutiérrez, le président de la Fédération Portoricaine de Football, remercie la FIFA de son aide dans la remise en état des installations sportives

Un financement a été accordé par le biais du programme Recovery de la Fondation FIFA afin de réparer les dégâts causés par l’ouragan Fiona

L’ouragan a dévasté l’île et ses installations de football en septembre 2022

Iván Rivera Gutiérrez, le président de la Fédération Portoricaine de Football (FPF), a remercié la Fondation FIFA pour sa contribution à la reconstruction des infrastructures footballistiques endommagées par le passage de l’ouragan Fiona.

Cette île des Caraïbes a bénéficié du soutien de la Fondation FIFA, notamment pour remettre en état deux de ses principales installations, qui accueillent la majorité des rencontres internationales, ainsi que des matches du championnat local. Il s’agit d’abord de l’important Centre de formation et de développement technique d’Añasco, construit grâce au financement du programme FIFA Forward et propriété de la FPF. L’Estadio Centroamericano de Mayagüez a également bénéficié d’une aide substantielle afin de réaliser des réparations indispensables, grâce auxquelles il a pu continuer à accueillir les sélections portoricaines. Les travaux sur les deux sites ont non seulement permis de restaurer des installations essentielles pour le football, mais aussi d’assurer la continuité et le développement durable du football dans la région.

La FIFA a promptement été informée du besoin urgent d’assistance de la FPF par le bureau de développement régional au Panamá. Elle a débloqué des fonds pour les travaux de réparation par le biais du programme Recovery de la Fondation de la FIFA.

"La solidarité de la FIFA, qui compte parmi les valeurs cardinales de sa stratégie globale, s’exprime à travers un large éventail de programmes visant à soutenir le développement continu du football dans le monde entier. Le Programme Recovery de la Fondation FIFA, qui vient en aide aux fédérations de pays touchés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements graves, en est un parfait exemple. La réponse rapide et concrète apportée par la FIFA a permis d’atténuer l’impact de l’ouragan et de nous redonner la motivation nécessaire pour continuer à avancer, tout en veillant à ce que le football permette aux nouvelles générations de Portoricains d’accéder à une vie meilleure", a écrit le président de la Fédération Portoricaine de Football dans une lettre adressée à la Fondation FIFA.

Grâce au financement de la Fondation FIFA – créée en 2018 sous la forme d’une entité indépendante et avec l’ambition de mettre à profit le pouvoir du football pour améliorer la vie des populations –, les clôtures et la signalétique ont été reconstruites au centre d’Añasco, tandis que les poteaux de but, les filets et les terrains en gazon artificiel endommagés par l’ouragan ont été réparés. Ce centre de formation symbolise l’engagement de la FPF en faveur du développement du football ; les travaux réalisés après l’ouragan Fiona ont permis de maintenir un espace vital pour le football de l’île.

La surface de jeu du stade de Mayagüez a également été remise en état, de même que les installations électriques, ce qui a permis au stade d’accueillir à nouveau des matches officiels de l’équipe nationale.

"L’intervention du programme Recovery à Porto Rico illustre à merveille la façon dont la Fondation FIFA peut aider les 211 associations membres de la FIFA à faire face à des catastrophes naturelles ou des événements imprévus touchant leur écosystème footballistique", a expliqué Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA.

"Je suis fier de la manière dont la Fondation FIFA a pu apporter un soutien rapide et conséquent à la FPF, qui peut désormais se concentrer sur le développement du football sur l’île, au lieu de devoir effacer les stigmates de l’ouragan Fiona", a-t-il ajouté.

Outre les emblématiques centres de développement de l’ouest de Porto Rico, plusieurs sites ont été remis en état de marche grâce au financement de la Fondation FIFA. Citons les installations de Yauco et Juana Díaz, le centre sport Millito Navarro à Ponce, les terrains du stade d’athlétisme de Maunabo et le Vélodrome panaméricain de Coamo au sud, ainsi que le complexe sportif et résidentiel Juan C. Cordero Dávila dans l’agglomération de San Juan.