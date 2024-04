Les FIFA Legends s’engagent contre la discrimination au Sommet exécutif du football

"Aujourd’hui, l’agressivité est de mise sur les réseaux sociaux. C’est une constante dans le football, que ce soit pour les joueurs, les arbitres, les fédérations, les dirigeants, les supporters... tout le monde", constate Gilberto Silva lors d’une session de questions-réponses au cours de laquelle l’ancien international brésilien a évoqué ses propres expériences et lancé quelques pistes pour lutter contre ces comportements. "Tout le monde souffre de cette situation, notamment les adolescents et les jeunes enfants. Les agressions dont ils sont victimes provoquent de l’anxiété et des troubles mentaux. Ils ont du mal à se concentrer, ce qui ne fait qu’accroître leurs problèmes. Ensemble, nous pouvons traiter le mal à la racine : chacun doit faire sa part pour mettre un terme aux insultes en ligne."

"Pour les joueurs, c’est important d’être prêt physiquement, mentalement et psychologiquement", rappelle Kaká. "Quand on voit les critiques qui pleuvent le plus souvent sur les réseaux et où se mêlent la haine et la discrimination, on se sent forcément déstabilisé."