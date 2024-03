ONU Femmes est l’entité des Nations Unies qui se consacre à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Cette instance a été créée dans le but d’accélérer les progrès réalisés dans ce domaine, de répondre aux besoins des jeunes filles et des femmes du monde entier, et de veiller à ce qu’elles puissent réaliser pleinement leur potentiel.