Il ne s’agit pas seulement des grandes compétitions. En améliorant les installations et services footballistiques sur l’ensemble de la planète et en brisant les barrières, le programme Community forme un levier important de la stratégie de la FIFA visant à permettre à davantage de personnes d’accéder au football et donc à un plus grand nombre de découvrir pourquoi le football est synonyme de joie, paix, espoir, amour et passion.