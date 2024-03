La FIFA et Beach Soccer Worldwide s'associent pour aider tout le monde à "être actif"

Des entraînements et des activités dans le cadre de la campagne "Be Active" de la FIFA

Beach Soccer Worldwide et la FIFA ont accueilli plus de 50 enfants et jeunes adultes à Dubaï

Organisés avec l'aide de l'association caritative locale Al Noor et de Special Olympics UAE, les stages ont accueilli plus de 50 enfants et jeunes adultes dans le stade de Dubaï. Les participants ont eu l'opportunité de profiter de séances d'entraînement, d'exercices interactifs et de jouer un match sur le même sable où s'affrontent les meilleurs joueurs de la planète.