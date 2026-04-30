En amont du 76e Congrès de la FIFA à Vancouver, la Maison de la Concacaf ouvre officiellement ses portes aux supporters

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Vittorio Montagliani, président de la Concacaf, ont procédé au traditionnel coupé de ruban

La Maison de la Concacaf met à l’honneur la diversité et l’unité des associations membres de la FIFA appartenant à la confédération

Cet espace proposant des activités nombreuses et variées sera également reproduit à Miami et New York

À Vancouver, l'inauguration officielle de la Maison de la Concacaf a été l’occasion de célébrer les différentes cultures footballistiques propres aux nations qui composent la région Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. Ce nouvel espace installé sur la Jack Poole Plaza, à proximité directe du Vancouver Convention Centre, a été pensé pour accueillir les amateurs de football à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Inauguré en présence de Gianni Infantino, Président de la FIFA, et de Vittorio Montagliani, président de la Concacaf, ce site est le premier d’une série de trois animations majeures à l’intention des supporters prévues dans la région.

Situé au cœur du centre-ville de Vancouver – l’une des 16 villes hôtes de la Coupe du Monde 2026 –, il présente aux yeux du monde entier les 41 associations membres de la Concacaf, dont 35 sont affiliées à la FIFA. Il reflète notamment la diversité et l’unité d’une région se préparant à accueillir la première édition de la compétition reine sous son format élargi à 48 équipes, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochains au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Afin d’offrir une expérience immersive aux visiteurs de tous les âges, la Maison de la Concacaf est organisée en quatre zones thématiques : « Inspiration », « Participation », « Découverte » et « Célébration ».

Parmi les éléments phares du site, on retrouve l'œuvre « The Kicks of Concacaf », une installation qui expose une collection de chaussures de football peintes à la main et rendant chacune hommage aux cultures et traditions footballistiques uniques des pays membres de la confédération.

Du côté de « The Vault », les plus férus d’histoire retrouveront une exposition digne d’un musée, où ils pourront découvrir une collection fournie de trophées, de maillots, de médailles, ainsi que d’objets et accessoires authentiques retraçant l’histoire du football en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes.

Le site propose également des activités interactives se trouvant au niveau de la « Skills Zone » et de la « Gaming Zone ».

Il comporte enfin une zone dédiée aux arts créatifs, le « Studio 41 », à destination des enfants et des familles, de même qu’une « Chill Zone », où profiter de rafraîchissements et de crèmes glacées aux saveurs inspirées des cultures de la région.

Lors de sa prise de parole à l’occasion de l’inauguration, le Président Infantino a salué cette initiative ainsi que les progrès réalisés par la Concacaf ces dernières années.

« Je suis très fier d’être ici, en ce moment si particulier pour moi », a-t-il confié aux invités.

Non content d'évoquer le chemin parcouru par l’instance dirigeante du football continental, il a aussi rappelé que, tout comme lui, Vittorio Montagliani assurait la présidence de son organisation depuis 10 ans.

« Inaugurer la Maison de la Concacaf à Vancouver en compagnie de Vittorio Montagliani et sa famille revêt une signification particulière. Vittorio et moi-même avons pris la tête de la Concacaf et de la FIFA à peu près au même moment, il y a dix ans », a-t-il ainsi ajouté. « Sous ta direction, cette confédération a atteint de nouveaux sommets et connu des succès sans précédents. Je suis fier de poursuivre cette belle aventure avec toi, cher Vittorio. Cette Maison de la Concacaf nous fait toutes et tous nous sentir chez nous. Je suis convaincu que la grande famille du football mondial sera très bien accueillie ici, au Canada, comme aux États-Unis et au Mexique, pour la Coupe du Monde la plus inclusive de l’histoire.