« Une confédération transformée » : le Président de la FIFA salue l'engagement de l'OFC en faveur du développement du football

Le Président Infantino a pris la parole lors du 32 e congrès ordinaire de la Confédération Océanienne de Football (OFC) à Vancouver (Canada)

Créée avec le soutien de la FIFA, la première édition de la ligue professionnelle de l'OFC a débuté

La Nouvelle-Zélande s'apprête à représenter l'Océanie lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Dans son allocution prononcée lors du 32e congrès ordinaire de l’OFC à Vancouver (au Canada), le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a estimé que la Confédération Océanienne de Football (OFC) était une « confédération transformée », grâce à ses efforts de développement du football dans la région et à sa capacité à surmonter les défis.

Évoquant son voyage de 2023, au cours duquel il avait rendu visite aux onze associations membres océaniennes de la FIFA, Gianni Infantino a remercié le président de l'OFC, Lambert Maltock, son secrétaire général, Franck Castillo – qui quittera prochainement ses fonctions –, ainsi que les fédérations de football de l’OFC pour leur travail continu en faveur du développement du football de base et professionnel.

« Les distances – parfois au sein d’un même pays – entre les différentes îles, la complexité des déplacements d’un endroit à un autre, la construction d’infrastructures là où les ressources sont inexistantes ou limitées... il a fallu surmonter bien des obstacles pour organiser des activités footballistiques », a rappelé le Président de la FIFA.

« Aujourd’hui, l’OFC est clairement une confédération transformée. Vous disposez non seulement d'un magnifique siège social et d'une excellente organisation, mais vous organisez également des compétitions de tous niveaux pour les jeunes garçons et filles, les hommes et les femmes, tant pour les clubs que pour les équipes nationales. »

Le Président Infantino a évoqué sa fierté de voir débuter la première édition de la ligue professionnelle de l'OFC, à laquelle participent huit clubs issus de sept associations membres du continent. Tout au long de la phase de conception de cette compétition, la FIFA a fourni à l’OFC son expertise stratégique et a organisé des séminaires sur la gouvernance, le développement commercial, l’enregistrement des joueurs et la communication. Ce soutien s’inscrivait dans le cadre des efforts visant à professionnaliser le football océanien.

« Je suis fier que la FIFA apporte son soutien et contribue modestement à ce projet, qui marque un tournant pour le football en Océanie. Cette initiative donne à tout un chacun l’opportunité de jouer au football au niveau professionnel. Elle complète ainsi nos programmes de développement et d’académies, que nous déployons ensemble dans les différents pays », a-t-il déclaré.

La Nouvelle-Zélande représentera l'OFC lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, tandis que la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourrait également se qualifier pour la compétition phare du football féminin via le Tournoi de barrage. Le Président de la FIFA a également salué la Nouvelle-Calédonie pour sa participation au Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, où elle a été éliminée de justesse par la Jamaïque en demi-finale (0-1).