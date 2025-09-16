L’inauguration a eu lieu dans le cadre du 125e anniversaire de la MFA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné l’impact du projet en matière d’inclusion et d’éducation de la prochaine génération

La FIFA et la MFA unissent leurs forces pour mieux accompagner le football de base et la pratique de haut niveau

Malte est le dernier pays en date à avoir officiellement inauguré un mini-terrain FIFA Arena, dans le cadre de l’engagement pris par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, de construire au moins 1 000 installations de ce type à travers le monde.

À travers cette initiative, la FIFA veut offrir de nouvelles opportunités aux enfants, en soutien aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, et favoriser l’inclusion à travers le football à l’échelle mondiale.

Lundi, l’inauguration de la FIFA Arena de Malte revêtait un caractère particulier puisqu’elle coïncidait avec la présentation officielle du nouveau Centre national du football de Malte, situé à Ta' Qali, le tout dans le cadre du 125e anniversaire de la Fédération maltaise de football (MFA).

Un mini-terrain FIFA Arena et un nouveau Centre national du football : le bel anniversaire de la Fédération maltaise de football 02:21

Les festivités se sont déroulées en présence du Président de la FIFA, du Président de la Fédération maltaise de football Björn Vassallo et du Premier ministre maltais Robert Abela, ainsi que de nombreuses personnalités locales et internationales.

La FIFA Arena de Malte est la première à voir le jour dans le cadre du déploiement officiel de l’initiative FIFA Arena après une phase pilote qui avait déjà impliqué 11 associations membres.

Annoncé par le Président de la FIFA lors du Sommet international pour le sport et le développement durable organisé à Paris en juillet 2024, le projet FIFA Arena vise à donner la priorité aux communautés et aux écoles dans le besoin. L’objectif est d’offrir aux enfants des environnements sûrs et accessibles où ils peuvent jouer, apprendre et grandir, avec l’aide du football comme outil d’inclusion, d’éducation et de changement positif.

Lors de l’inauguration de la FIFA Arena, le Président de la FIFA a souligné l'impact du projet sur l’éducation de la prochaine génération.

« La FIFA place la jeunesse au cœur du développement du football, et la FIFA Arena de Malte contribuera à changer la vie des enfants en leur offrant un environnement sûr où ils pourront apprendre, jouer et grandir. L’objectif global de l’initiative FIFA Arena est d’impliquer de manière positive des millions de jeunes filles et garçons à travers le monde, en favorisant l’inclusion et en utilisant le football comme outil puissant de changement social », a-t-il déclaré.

Parmi les invités présents à l’inauguration, on pouvait apercevoir les légendes de la FIFA Fabio Cannavaro et Christian Vieri, le ministre de l’Éducation, des Sports, de la Jeunesse, de la Recherche et de l’Innovation, le Dr Clifton Grima, le secrétaire parlementaire aux Travaux publics, Omar Farrugia, la directrice du Maria Regina College, Victoria Spiteri, et le maire de St Paul’s Bay, Censu Galea.

« Le football de base a toujours été au cœur de nos priorités, et ces dernières années, la Fédération maltaise de football a beaucoup investi dans le développement et la modernisation des infrastructures des clubs locaux. Mais ce projet va au-delà des entraînements au sein d’un club de football. Ce lieu sûr permettra à de nombreux enfants de jouer au football et, surtout, de participer, de s’intégrer et de faire tomber les barrières », a déclaré le président de la MFA, M. Vassallo.

« Cette école inclusive, qui accueille des élèves issus de plus de 50 pays différents, est un exemple de la manière dont des origines ethniques et des cultures diverses peuvent se mélanger, avec un impact positif sur l’environnement d’apprentissage », a-t-il ajouté.

L’école primaire de St Paul’s Bay choisie pour accueillir la FIFA Arena illustre parfaitement les objectifs de cette initiative. Faisant partie du Maria Regina College, l’école accueille environ 700 élèves de 51 nationalités différentes, reflétant ainsi la diversité dynamique de Malte. Le mini-terrain sera ouvert non seulement aux élèves, mais aussi aux organisations qui soutiennent les individus ayant des besoins particuliers, aux entités qui travaillent avec les migrants et aux groupes communautaires dédiés à la promotion de l’inclusion.

La FIFA Arena servira également de centre d’entraînement dans le cadre du programme Football for Schools de la FIFA, permettant l’organisation d’ateliers et le perfectionnement des compétences des professeurs d’éducation physique et des entraîneurs de la communauté au sens large.

« Nous avons choisi cette école parce qu’elle accueille des élèves de toutes les nationalités qui travaillent ensemble comme une équipe, comme une communauté. C’est un message fort qui montre que lorsque l’unité règne, lorsque l’esprit d’équipe est présent, il est possible d’obtenir de grands résultats. L’inauguration de ce projet, qui sera destiné aux jeunes de nos communautés, me rend très heureux », a déclaré M. Grima.

« Je remercie particulièrement la MFA, tout le personnel de l’école primaire et du Maria Regina College de St Paul’s Bay, ainsi que tous les acteurs locaux qui, comme nous, veulent redonner de l’espoir et le sourire aux jeunes », a ajouté Gianni Infantino.

Chaque mini-terrain FIFA Arena est bâti dans un souci de durabilité. Des entrepreneurs locaux se chargent du gazon synthétique et des clôtures, tandis que la FIFA fournit la structure du terrain et dispense une formation, des conseils et des outils pour l’entretien courant. Par ailleurs, un système de réservation du mini-terrain a été mis en place et les fonds obtenus seront réinvestis dans son entretien et son développement, créant ainsi un cycle durable pour l’amélioration des installations.

La deuxième phase du projet prévoit la réutilisation de conteneurs maritimes pour créer des centres communautaires, des espaces de stockage, des vestiaires et des bureaux, ainsi que l’installation de projecteurs solaires pour prolonger les heures de jeu et encourager une utilisation responsable de l’énergie.

Le même jour, la Fédération maltaise de football a présenté officiellement son nouveau Centre national du football, situé à Ta' Qali, au sein du complexe abritant déjà le stade national et le siège de la MFA. Cofinancé par la MFA et le National Development and Social Fund (Fonds national pour le développement et l’action sociale), ce centre ultramoderne sera le cœur technique du football maltais.

Il dispose d’un stade de catégorie 1, d’installations médicales et scientifiques dédiées au sport, d’espaces de détente pour les joueurs, de bureaux et de salles de conférence, le tout conçu pour rehausser le niveau du football et du tourisme sportif à Malte.

Toutes les opérations et la logistique des équipes nationales seront désormais gérées depuis ce nouveau centre, qui regroupera sous un même toit l’intégralité du secteur technique maltais et servira de plateforme pour le développement des joueurs et des entraîneurs d’élite.

« L’histoire du football maltais fait écho à celle de Malte en tant que nation, un petit pays qui s’impose parmi les nations d’Europe et du monde, dépassant largement son poids, animé par la passion, un engagement fort, une volonté inébranlable et, surtout, une très grande fierté », a déclaré le Premier ministre Abela.

« Quelle meilleure façon de souffler la 125e bougie de la Fédération maltaise de football que d’offrir à nos équipes nationales les installations dont elles ont réellement besoin pour être encore plus compétitives à l’avenir ? »

« Oui, le centre vise à garantir à notre équipe nationale le meilleur accompagnement possible, mais ce n’est pas tout. Il vise également à offrir à davantage de Maltais la possibilité de s’impliquer dans ce sport, car je sais à quel point le sentiment d’implication et d’appartenance à une équipe est puissant », a-t-il ajouté.

Fondée en 1900, la Fédération maltaise de football est l’une des plus anciennes associations membres. Membre de la FIFA depuis 1960, Malte est fière de sa tradition de résilience et d’ambition.

L'ouverture de la FIFA Arena de Malte et du Centre national du football marque le début d’un nouveau chapitre qui fait la part belle à l’inclusion, aux opportunités et à la durabilité. En investissant dans la jeunesse, l’éducation et la communauté, Malte et la FIFA travaillent main dans la main pour que le football continue d’inspirer, d’unir et de renforcer les générations futures.