Le président de la Fédération de Football du Timor oriental discute d’un nouveau stade avec Gianni Infantino

Nilton Gusmão a été élu président de la Fédération de Football du Timor oriental en janvier 2025

Un nouveau stade serait une "très bonne nouvelle" pour le Timor oriental estime M. Gusmão

Lancement d'une première Ligue féminine au Timor oriental

Lors du Sommet exécutif du football de la FIFA 2025 qui s’est tenu à Miami, aux États-Unis, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de la Fédération de Football du Timor oriental ont évoqué la nécessité pour le pays de se doter d’un nouveau stade afin d’accueillir les matches de l’équipe nationale.

Élu président de la Fédération de Football du Timor oriental (FFTL) en janvier 2025, Nilton Gusmão a déclaré qu’il avait bon espoir que les fonds alloués par le programme FIFA Forward puissent contribuer à la construction d’un nouveau stade dans la capitale, Dili.

Parallèlement, la FIFA collabore avec la FFTL sur deux projets en cours dans le cadre du programme Forward de la FIFA. Le premier concerne l'installation de terrains synthétiques et d'éclairages au Centre technique de la FFTL, pour un montant total de 1,85 million USD. Ce projet comprend la construction d’un terrain synthétique de taille réglementaire, de deux mini-terrains ainsi que l’installation de projecteurs à intensités variables. Une fois achevé, le projet profitera à l’ensemble de la communauté footballistique du Timor-Leste, y compris la ligue nationale, les équipes nationales, les programmes de football de base et d'autres activités liées au football.

Le deuxième projet concerne la construction d’une mini-tribune et d’infrastructures connexes en complément des terrains.

Dernièrement, le Timor oriental a disputé des matches internationaux masculins dans des pays du sud-est de l'Asie, car le pays ne dispose actuellement d’aucun stade adapté aux rencontres de football international. Leur dernier match, une rencontre de qualification pour la Coupe d’Asie des nations 2027 contre les Maldives, s’est déroulé à Darwin, en Australie, le 10 juin 2025.

"Cette rencontre est cruciale pour la Fédération de Football du Timor oriental. On a discuté du soutien de la FIFA dans le cadre du programme FIFA Forward, car on envisage de construire notre propre stade à Dili, et le Président Infantino s’est engagé à aider notre fédération à réaliser ce projet conjointement avec le gouvernement ”, a déclaré M. Gusmão.

"C’est donc une excellente nouvelle pour tous les habitants du pays. J’espère que ce projet va se concrétiser le plus vite possible. Voilà donc l’essentiel de ce dont on a discuté avec le Président. Cet échange a été très constructif."

"J’ai été très heureux d’accueillir le président nouvellement élu de la Fédération de Football du Timor oriental, Nilton Gusmão, à Miami afin d’aborder de nombreux sujets, en particulier les infrastructures footballistiques et la possibilité de construire un nouveau stade grâce aux fonds du programme FIFA Forward", a déclaré Gianni Infantino.