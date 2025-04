La solidarité locale prédomine à Nashville à l’occasion de la visite de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Gianni Infantino annonce l’utilisation du fonds d’héritage lors d’une visite à Nashville

Le Président de la FIFA exprime sa sympathie aux personnes récemment touchées par les inondations

La capitale de la musique accueillera trois matches de la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est rendu à Nashville, aux États-Unis, où il a d’abord exprimé sa sympathie aux personnes récemment touchées par d’importantes inondations avant d’annoncer son intention d’utiliser le fonds d’héritage de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ pour construire des mini-terrains à destination des jeunes dans les villes qui accueilleront la compétition.

La présence du Président de la FIFA dans la capitale de la musique lui a également permis de visiter le centre d’entraînement du Nashville SC, qui évolue en Major League Soccer (MLS), ainsi que le GEODIS Park, le plus grand stade dédié au football du pays, qui accueillera trois matches de la phase de groupes.

Entouré du conseiller football de la FIFA et vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1998™, Youri Djorkaeff, et de la directrice du football de la FIFA et double vainqueur de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en tant qu’entraîneuse des États-Unis, Jill Ellis, le Président Infantino a rencontré le maire de Nashville, Freddie O’Connell, le vice-président du Nashville SC, Ian Ayre, ainsi que l’équipe du Nashville SC et son entraîneur B.J. Callaghan. Il s’est également autorisé une promenade impromptue sur Broadway, la principale artère du centre-ville, et a répondu aux questions des médias locaux.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui verra 32 équipes qualifiées sur le mérite s’affronter du 14 juin au 13 juillet 2025, sera la plus grande compétition de clubs et la plus inclusive jamais organisée. Son vainqueur pourra légitimement être déclaré champion du monde des clubs officiel de la FIFA.

FIFA President Gianni Infantino visits Nashville 00:57

À propos du fonds d’héritage, Gianni Infantino a déclaré : « Pour la FIFA, l’héritage est extrêmement important. Nous sommes d’ailleurs en train de créer une Fondation FIFA aux États-Unis. C’est donc tout naturellement que nous allons laisser un héritage à chacune des 11 villes hôtes. »

« De quelle façon ? En construisant des mini-terrains dans les zones qui en ont le plus besoin et en proposant des activités pour les enfants, filles et garçons, sur ces terrains, pour qu’ils passent de bons moments et puissent pratiquer leur sport favori dans les villes hôtes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. Un million de dollars seront investis dans chaque ville. »

Nashville recevra son premier match le 20 juin, lorsque l’Espérance Sportive de Tunis, l’un des clubs les plus titrés d’Afrique, affrontera une équipe de la Concacaf qui reste encore à déterminer. Le 24 juin, les Néo-Zélandais d’Auckland City FC, équipe la plus titrée de l’histoire de la Ligue des champions de l’OFC, défieront le géant argentin Boca Juniors. Enfin, deux jours plus tard, les Saoudiens d’Al Hilal, équipe parmi les plus titrées d’Asie, rencontreront le club mexicain de CF Pachuca, champion en titre de la Concacaf.

« Tout le monde adore déjà Nashville et ses habitants » a souligné Gianni Infantino, avant d’évoquer son admiration pour le GEODIS Park. « Cette ville est devenue une véritable ville de football avec un magnifique stade, et j’adore ça. Ce stade est vraiment fait pour le football, avec ces grandes tribunes où, même depuis le rang le plus haut, on peut ressentir l’énergie du jeu. »

« Recevoir cette compétition va donner encore plus d’élan à Nashville », a-t-il ajouté. « Ce stade et ces installations constituent la base pour créer un football professionnel de très haut niveau. Et le football professionnel de haut niveau, comme vous le savez, est très populaire dans le monde entier, donc le fait de l’accueillir ici me paraît quelque chose d’exceptionnel. La croissance exponentielle que connaît déjà le football ici va être démultipliée à partir de maintenant. »

Le maire de Nashville a déclaré que la vision du football avait radicalement changé partout dans la ville. « Le football, en même temps que notre ville, a radicalement changé en l’espace d’une génération. Nous avons formé des supporters passionnés et enthousiastes », a expliqué Freddie O’Connell.

Ian Ayre, vice-président du Nashville SC, a déclaré que c’était un grand moment pour le tout nouveau GEODIS Park, inauguré en mai 2022. « Il n’y a pas de meilleur test que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ pour savoir si notre stade peut devenir un lieu de classe mondiale. C’est l’une des plus grandes réussites de la ville », a-t-il déclaré. « C’est vraiment un lieu fait pour le football. Vous pourrez y sentir une grande hospitalité, c’est quelque chose que Nashville fait très bien. Et le public saura jouer son rôle pendant les matches, soyez-en sûrs ! »