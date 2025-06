Gianni Infantino rencontre le nouveau président de la Fédération Suédoise de Football

Le Président de la FIFA a félicité Simon Åström pour son élection un peu plus tôt cette année

La SvFF est l’une des fédérations qui ont fondé la FIFA en 1904

Gianni Infantino : « Nous avons également évoqué la poursuite de notre étroite collaboration – vieille de plus de 120 ans – afin de continuer, ensemble, à servir le football »

Le Président de la FIFA a félicité son homologue de la Fédération Suédoise de Football (SvFF), Simon Åström, qui a récemment été élu dans ses nouvelles fonctions. Il en a profité pour saluer la longue et fructueuse relation que partagent les deux organisations.

Simon Åström comptait parmi les représentants des associations membres qui ont participé au premier des trois Sommets exécutifs du football de la FIFA que Gianni Infantino animera au cours de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

« En marge du sommet d’aujourd’hui à Miami, j’ai eu le plaisir de saluer Simon Åström, président de la Fédération Suédoise de Football, et je l’ai félicité pour sa récente élection. La SvFF étant l’une des associations membres fondatrices de la FIFA, nous avons également évoqué la poursuite de notre étroite collaboration, vieille de plus de 120 ans, afin de continuer, ensemble, à servir le football », a notamment expliqué le Président de la FIFA. « La Suède peut être fière du palmarès de sa sélection féminine, et grâce à nos diverses initiatives communes, nous voulons que le football soit une source d’inspiration pour une part croissante de la population de ce pays. J’ai également souhaité toute la réussite possible à l’équipe masculine dans sa quête de qualification pour la Coupe du Monde en 2026. »

Au mois de septembre, pendant que les équipes nationales masculine et féminine lanceront leurs campagnes qualificatives avec en ligne de mire, respectivement, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, Simon Åström tentera de mettre en œuvre les politiques sur lesquelles il a fait campagne pour la présidence de la SvFF.

Il a défini trois axes prioritaires : perpétuer la pratique du football par le plus grand nombre, renforcer le niveau des clubs et des équipes nationales, et tirer parti du fait d’être, par le nombre d’adhérents, le premier mouvement associatif suédois. Par ailleurs, il jouera un rôle central dans le lancement de la phase pilote du nouveau Centre technique national, projet qui a reçu USD 80 000 au titre du programme de développement Forward de la FIFA.