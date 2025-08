Retour à Doha pour Gianni Infantino

"Je suis ravi de revenir dans ce magnifique stade pour ce match inaugural entre le Qatar et le Liban. Le Lusail Stadium a été le théâtre de l'une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™", a affirmé le Président de la FIFA, qui a assisté à la rencontre aux côtés de l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, tout comme lors du choc entre l'Argentine et la France en décembre 2022. "C'est un vrai plaisir de retrouver des amis et des collègues issus de notre grande communauté."