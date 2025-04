Le Président de la FIFA évoque les nouvelles générations lors de sa visite à Atlanta

Lors d'un déplacement à Atlanta, Gianni Infantino a visité l’un des stades de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Il a salué les efforts de l’association Soccer In the Streets, qui œuvre en faveur de la jeunesse

Il en a profité pour rappeler que la FIFA octroiera USD 1 million à chacune des 11 villes hôtes de la Coupe du Monde des Clubs 2025

Du 14 juin au 13 juillet prochains, les matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ mobiliseront 11 villes des États-Unis. À l’occasion d’un déplacement dans l'une d'elles (Atlanta), Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a souligné que l’instance souhaitait rendre le football encore plus accessible aux générations futures.

Avec ses 32 clubs en lice et quelques-uns des plus grands joueurs de la planète, cette compétition remaniée possède, de fait, tous les atouts pour faire rêver les jeunes supporters. Douze mois plus tard, l’Amérique du Nord vibrera à nouveau au rythme du football international grâce à la Coupe du Monde de a FIFA 2026. La compétition impliquera trois pays et 16 villes hôtes, dont Atlanta. Nul doute que l’héritage de la Coupe du Monde des Clubs lui sera extrêmement bénéfique.

Au cours de son déplacement, le Président de la FIFA a pu visiter le Mercedes-Benz Stadium, une enceinte à la pointe du progrès qui accueillera six matches de la Coupe du Monde des Clubs 2025 et huit comptant pour la Coupe du Monde 2026. Il a également rencontré Andre Dickens, le maire de la ville, Arthur Blank, le président des Atlanta Falcons (une franchise de la ligue nord-américaine de football [NFL]), et David Gold, le président de la branche américaine de Hisense, la multinationale de l’électronique devenue, en octobre 2024, le premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs.

FIFA President Gianni Infantino visits Atlanta 01:53

« À l’approche de ces deux compétitions importantes sur le plan sportif et social, je tiens à remercier le maire Andre Dickens pour son soutien et sa coopération avec la FIFA. Je remercie également Arthur Blank, un homme qui a beaucoup fait pour la ville et pour le football », a déclaré Gianni Infantino. Il a ensuite été témoin du travail admirable réalisé par l’association à but non lucratif Soccer In the Streets, qui propose des programmes de développement autour du sport aux jeunes des quartiers défavorisés.

« J’ai également eu la chance de me rendre compte par moi-même de l’action de Soccer In the Streets, qui met le football au service des enfants de certains quartiers. En versant USD 1 million à chacune des villes hôtes de la compétition, la FIFA entend participer à ces grandes causes », a poursuivi le Président Infantino, qui estime par ailleurs que les populations locales bénéficieront pendant de nombreuses années des retombées de ces contributions. « Les enfants sont notre avenir et nous allons continuer à leur rendre le football toujours plus accessible »

Accompagné de Youri Djorkaeff, conseiller spécial football de la FIFA et champion du monde 1998 avec la France, et de Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA et vainqueur des éditions 2015 et 2019 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à la tête des États-Unis, Gianni Infantino s’est également rendu au Centennial Park. Cet espace public de près de neuf hectares accueillera le FIFA Fan Fest d’Atlanta pendant la Coupe du Monde 2026 et sera donc, à ce titre, l’un des lieux à ne pas manquer dans le cadre de cette première édition à 48 équipes.