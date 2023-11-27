Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, reçoit le prix « Titan of Freedom »

Le Président Infantino a été récompensé par l’Adam Smith Center for Economic Freedom de l’Université internationale de Floride

Gianni Infantino : « La Coupe du Monde de la FIFA rassemblera le monde entier, et la liberté est également une question d’unité »

M. Infantino a été honoré pour « avoir élargi les opportunités, accru la participation et rassemblé des milliards de personnes »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est vu décerner le prix « Titan of Freedom » par le prestigieux Adam Smith Center for Economic Freedom de Miami (États-Unis).

M. Infantino a été récompensé pour son engagement et son leadership à la tête de l’instance dirigeante du football mondial, qu’il a transformée en une organisation internationale respectée depuis sa prise de fonction il y a dix ans.

Le Président de la FIFA a « étendu la portée du sport le plus populaire au monde partout sur la planète, en multipliant les opportunités, en développant la pratique et en rassemblant des milliards de personnes sous la bannière du football », a précisé la présentatrice Pamela Silva lors de la cérémonie qui s’est tenue le 16 mai dernier.

En recevant cette distinction, le Président de la FIFA a déclaré : « C’est un immense honneur d’être ici ce soir à l’Université internationale de Floride et de recevoir ce prix exceptionnel, décerné par l’Adam Smith Center for Economic Freedom. Comme vous le savez tous, la liberté est essentielle, d’autant plus dans notre monde actuel.

« Dans un peu plus de trois semaines, le plus grand événement qui soit – sur le plan sportif, mais aussi sur les plans social et culturel – débutera au Mexique, au Canada et aux États-Unis », a-t-il poursuivi sous les applaudissements. « La Coupe du Monde de la FIFA rassemblera le monde entier, et la liberté est également une question d’unité. Il faut se rassembler. Notre monde – surtout en ce moment – a plus que jamais besoin de raisons de se réunir, de partager des moments de joie et de bonheur ensemble. »

Les autres lauréats de la soirée étaient le président de la République dominicaine, Luis Abinader, la femme d’affaires et philanthrope Maris Franca Llorens-Antognoli, le présentateur de télévision mexicain Enrique Acevedo, l’auteur-compositeur-interprète cubain Yotuel Romero, l’homme d’affaires espagnol Antonio Huertas et le sénateur américain Bernie Moreno.

S’adressant au public lors du « Champion of Freedom Dinner & Celebration », Gianni Infantino a affirmé que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont le coup d’envoi sera donné à Mexico le jeudi 11 juin, unira le monde tout en bouleversant le paysage nord-américain.

« Cette année marque le 250e anniversaire des États-Unis d’Amérique, un pays qui n’a jamais été conquis jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Je tiens donc à vous mettre en garde, car pour la première fois en 250 ans… vous serez conquis. Vous serez conquis par le football, par le soccer, par le bonheur et par la joie... et ce dès le 11 juin, grâce à la Coupe du Monde de la FIFA ! »