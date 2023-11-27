Le Président de la FIFA plaide en faveur d’un renforcement des mesures pour la sécurité routière lors d’une table ronde aux Nations Unies

Gianni Infantino s’est exprimé à la réunion des Nations Unies sur la sécurité routière afin de renouveler l’engagement de la FIFA pour des routes plus sûres

L’événement a rassemblé plusieurs dirigeants et experts issus de gouvernements, d’organisations internationales, du secteur privé et de la société civile, dans l’objectif de poursuivre les progrès réalisés dans le cadre de la Décennie d’action pour la sécurité routière 2021-2030

Le Président Infantino a salué la collaboration de longue date avec la Fédération Internationale de l’Automobile et le rôle primordial joué par le programme Football for Schools de la FIFA

Ce lundi, les Nations Unies organisaient une table ronde sur le leadership pour la sécurité routière à l’Institut international pour la paix, à New York, en marge de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’amélioration de la sécurité routière. Pour l’occasion, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a rappelé la nécessité de renforcer l’action mondiale dans ce domaine. Dans un message vidéo adressé aux participants, le Président Infantino a insisté sur le fait que la sécurité routière était la responsabilité de toutes et tous, des personnes qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler à celles qui se rendent aux stades pour assister aux matches de football. « La sécurité routière concerne tout le monde », a-t-il déclaré. « Nous voilà maintenant à plus de la moitié de la Décennie d’action pour la sécurité routière. Malgré la tendance positive que nous observons en la matière, nous nous devons d’accélérer cette progression en convainquant les usagers de la route de faire plus attention. »

La table ronde, convoquée par Jean Todt, l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, et animée par Zeid Ra’ad Al Hussein, le président de l’Institut international pour la paix, a réuni des représentants de gouvernements, d’organisations internationales, de la société civile et du secteur privé en vue de renforcer la mise en œuvre des mesures pour la sécurité routière à l’échelle mondiale. À travers la planète, la pandémie silencieuse des accidents de la route continue de faire 1,19 million de morts et 50 millions de blessés chaque année.

À propos de l’ampleur du problème, le Président de la FIFA a souligné qu’il était inacceptable de perdre autant de vies sur les routes, sans compter les ravages engendrés pour les familles et la population. Il a ainsi rendu hommage au travail accompli par l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, en saluant son engagement constant pour rendre les routes plus sûres. « Je connais très bien la passion de Jean Todt pour le sport automobile et le football – passions que je partage par ailleurs – et je sais à quel point il s’implique en faveur de la sécurité routière », a poursuivi Gianni Infantino.

Après avoir évoqué la capacité du football à rassembler les individus au-delà des cultures et des générations, le Président Infantino a réaffirmé l’engagement de l’instance dirigeante du football mondial en matière de sensibilisation aux dangers de la route. Il a notamment mis en avant la collaboration de longue date entre la FIFA et la Fédération Internationale de l’Automobile, ainsi que l’intégration des questions de sécurité routière au contenu du programme Football for Schools de la FIFA, une initiative qui vise à donner les moyens aux enfants d'adopter des comportements sûrs.

« L’éducation commence dès le plus jeune âge », a-t-il rappelé. « C’est à la plus tendre enfance que les comportements peuvent être façonnés pour le bien des individus, et de la société en général. » En conclusion, Gianni Infantino a réitéré la volonté de la FIFA d’unir ses forces à celles de différents partenaires internationaux pour contribuer à sauver des vies, en s'appuyant sur l’intérêt universel suscité par le football.