Le Président de la FIFA présent à un séminaire sur la bonne gouvernance à Miami

Gianni Infantino : « Il est essentiel d’avoir une bonne gouvernance dans tout ce que nous faisons »

Des dirigeants des Caraïbes ont pu suivre une formation approfondie sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance

Le programme exécutif FIFA Campus sur la bonne gouvernance s’est achevé dans la région des Caraïbes peu après la fin du cursus en Asie-Océanie

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté au dernier module précédant la cérémonie de remise des diplômes du programme exécutif FIFA Campus sur la bonne gouvernance (Amériques-Caraïbes) à Miami (États-Unis). Tenu sur deux jours à la Freedom Tower, cet événement marque la fin d’un vaste parcours académique pour 26 hauts dirigeants issus des associations membres caribéennes de la FIFA.

Ce programme, piloté par le juriste anglais Nicholas Coward, vise à renforcer les normes de gouvernance et les compétences de leadership. Depuis décembre 2025, les présidents et secrétaires généraux participants ont suivi cinq modules en ligne portant sur des domaines clés tels que le respect des règles constitutionnelles, l’intégrité du football ainsi que les gouvernances financière et opérationnelle.

S’adressant aux participants, le Président de la FIFA a souligné que la bonne gouvernance avait été l’un des piliers fondamentaux de l’instance au cours des dix dernières années.

« Il est essentiel d’avoir une bonne gouvernance dans tout ce que nous faisons », a déclaré Gianni Infantino. « Pendant la durée de notre mandat, nous devons agir en prenant soin des institutions que nous dirigeons et que nous administrons. Nous devons nous assurer que ces institutions puissent se développer et gagner le respect de toute la société – car nos activités profitent à cette société, à nos enfants. »

« Et, lorsque nous partirons, nous laisserons bien sûr une organisation en meilleure état qu’auparavant. Il y a dix ou onze ans, la FIFA s’est retrouvée dans une situation très délicate, car elle avait négligé la bonne gouvernance et n’avait pas mis en œuvre les mesures adéquates. Nous avons travaillé pour restaurer la confiance envers notre organisation, et aujourd’hui, nous inspirons la confiance partout dans le monde. »

Le Président de la FIFA a également souligné qu’une gouvernance solide permettait aux autres activités de la FIFA de prospérer.