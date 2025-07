Le Président de la FIFA rend hommage à Diogo Jota

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait part de sa profonde tristesse à la suite du décès de Diogo Jota. L’attaquant de la sélection portugaise et du Liverpool FC, âgé de 28 ans, et son frère André Silva, 25 ans, ont perdu la vie dans un accident de la route près de Zamora, en Espagne.

« Je suis profondément attristé d’apprendre le décès tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva. À seulement 28 ans, Diogo réalisait une formidable carrière et avait encore beaucoup de belles années devant lui. Son frère André s’épanouissait quant à lui au FC Penafiel. Ils manqueront énormément à toutes celles et ceux qui les connaissaient, et à toute la communauté internationale du football », a déclaré le Président Infantino.

« Au nom de la FIFA et de toute la famille du football, nos pensées vont à leur famille et à leurs proches, ainsi qu’au Liverpool FC, au FC Penafiel et à la Fédération Portugaise de Football. Qu’ils reposent en paix. »

Champion d’Angleterre avec Liverpool la saison dernière, Diogo Jota compte 49 sélections et 14 buts avec l’équipe nationale du Portugal, avec qui il a remporté la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 et 2025. Une minute de silence sera observée lors de chaque quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ prévu les vendredi 4 et samedi 5 juillet, tandis que les drapeaux ont été mis en berne au siège de la FIFA, à Zurich (Suisse).

« Nous avons perdu deux champions. Leur décès est une perte irréparable pour le football portugais », a écrit la Fédération Portugaise de Football (FPF).

« Le Liverpool Football Club est dévasté par la disparition tragique de Diogo Jota », peut-on lire dans un communiqué du club anglais.

Le président de la FPF, Pedro Proença, a pour sa part déclaré : « La Fédération Portugaise de Football et l’ensemble du football portugais sont dévastés par le décès de Diogo Jota et de son frère André Silva, survenu cette nuit en Espagne.

En plus d’être un joueur extraordinaire, avec près de 50 sélections en équipe nationale, Diogo Jota était avant tout une personne extraordinaire, avec une joie de vivre contagieuse. Il était admiré de tous.