Le Président de la FIFA et son homologue de la Fédération de Football de Macédoine du Nord discutent infrastructures

Gianni Infantino et Muamed Sejdini se sont rencontrés au siège de la FIFA, à Zurich

Gianni Infantino, Président de la FIFA, s’est entretenu avec une délégation de la Fédération de Football de Macédoine du Nord (FFM) emmenée par son président, Muamed Sejdini, ainsi que sa nouvelle secrétaire générale, Natalia Bozhinovska. Les discussions, qui ont eu lieu au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), ont notamment porté sur la modernisation des infrastructures et installations dans le pays grâce aux financements octroyés dans le cadre du programme de développement Forward de la FIFA .

"J’ai été ravi de rencontrer les délégués de la Fédération de Football de Macédoine du Nord pour discuter de l’amélioration des infrastructures et de la façon dont notre programme Forward peut y contribuer. Je suis également heureux d’avoir appris que les travaux de modernisation du centre d’entraînement national vont bon train. Je tiens à remercier le président de la FFM pour son engagement en faveur du football dans son pays", a déclaré le Président de la FIFA.

Le programme Forward de la FIFA joue un rôle clé dans le développement des infrastructures en Macédoine du Nord, comme c’est le cas au centre d’entraînement national Petar Miloševski, où un nouveau système d’éclairage et de nouvelles surfaces de jeu sont en cours d’installation.

Divers autres projets pour lesquels le soutien de la FIFA est prévu ont aussi été abordés, tels que la rénovation de stades et l’aménagement de terrains en gazons naturels et synthétiques dans les différentes associations locales.

"Je tiens à remercier le Président Infantino pour le temps qu’il nous a accordé. Il a pris le temps de nous accueillir et de nous écouter lui présenter nos projets en cours et à venir", a expliqué Muamed Sejdini.

Le fruit des efforts entrepris par la Macédoine du Nord sont déjà visibles sur le terrain : son équipe nationale masculine s’est par exemple qualifiée, à l’occasion de l’édition 2020, pour son premier EURO de l’UEFA, finalement remporté par l’Italie. Quelques mois plus tard, en mars 2022, la sélection battait cette même Italie lors des barrages pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™.

"Sans infrastructures, il n’y a pas de football organisé. Le soutien octroyé par l’UEFA et la FIFA est incroyable pour les différents pays des Balkans, et encore plus pour une petite nation comme la nôtre. Ce n’est pas important que pour nous, mais pour tous les petits pays moins développés", a conclu le président de la FFM.