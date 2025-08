Le Président de la FIFA appelle la Confédération Asiatique de Football à "unir le monde" grâce au football

Gianni Infantino souligne "le rôle majeur" de l’AFC dans la cohésion mondiale

Il ajoute que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ marque un avant et un après pour les nations asiatiques

Le Président de la FIFA appelle les membres de l’AFC à investir dans le football féminin et de jeunes

À l’occasion d’un discours prononcé lors du Congrès extraordinaire de la Confédération Asiatique de Football (AFC), Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a encouragé l’institution à donner un exemple d’unité dans le monde du football.

Après avoir évoqué le climat de "fracture et d’agressivité" que traverse la planète à l’heure actuelle, M. Infantino a demandé aux fédérations asiatiques de montrer l’exemple et d’utiliser la capacité d’influence et le pouvoir uniques du football pour apporter un peu d’harmonie. "Le monde est déjà suffisamment divisé. Nous avons besoin d’occasions de nous rassembler ; nous avons besoin d’événements qui permettent de transmettre des messages d’unité. Nous aimons à dire que le football unit le monde. Nous aimons à dire que le football devient véritablement mondial et nous avons une responsabilité dans cette évolution. Vous avez vous aussi une responsabilité. Vous jouez un rôle majeur dans l’unité du monde et je compte sur vous à cet égard", a indiqué le Président de la FIFA, par vidéo, aux 47 associations membres de l’AFC participant à la réunion virtuelle.

"Bien évidemment, je serai à vos côtés, comme toujours, et j’ai hâte de travailler avec vous au cours des prochaines années pour poursuivre le développement de notre sport, pour continuer à rendre le football véritablement mondial et pour unir le monde, à commencer par l’Asie".

Compte tenu du nombre de compétitions de la FIFA qui s’y dérouleront, le continent asiatique sera au centre du football mondial dans les années à venir.

L’Indonésie accueillera en novembre la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ tandis que l’Arabie Saoudite recevra la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à Djeddah, en décembre. Les Émirats arabes unis abriteront l’édition 2024 de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ au début de l’année prochaine et l’Ouzbékistan sera la première nation d’Asie centrale à organiser une compétition de la FIFA : la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™. Le vendredi 17 mai 2024, le prochain Congrès de la FIFA aura lieu en Thaïlande. Si l’on regarde encore un peu plus loin, après le Japon et la République de Corée en 2002, puis le Qatar en 2022, la Coupe du Monde de la FIFA™ pourrait fouler de nouveau le sol asiatique.

En effet, au début du mois d’octobre, le Conseil de la FIFA a invité les associations membres de l’AFC et de la Confédération Océanienne de Football à manifester leur intérêt pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™. Conformément au principe de la rotation, celle-ci devrait échoir à l’une de ces deux confédérations.

Le Président de la FIFA a également appelé les associations membres de l’AFC à tirer le meilleur profit du format élargi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, où le contingent asiatique passera de quatre à huit représentants, voire neuf. Difficile d’imaginer un contexte plus favorable pour investir dans le football.

"Avec son format à 48 équipes qui induit un doublement du nombre de participants de l’AFC, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 constitue un véritable tournant pour l’Asie. Désormais, la grande majorité de vos membres ont une chance réelle de se qualifier pour la Coupe du Monde, la compétition la plus prestigieuse à l’échelle planétaire." "Qu’est-ce que cela signifie ? Que vous pouvez planifier, que vous pouvez investir, que vous pouvez commencer à développer votre gouvernance, vos villes et, bien évidemment, votre football", a insisté M. Infantino. Et d’enchaîner sur la nécessité de miser également sur le football féminin, notamment après le succès de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, co-organisée par l’Australie, membre de l’AFC. "Je vous invite tous, de nouveau, à investir dans le football féminin. Il est là, l’avenir. Nous l’avions déjà identifié et nous le constatons encore aujourd’hui. Je veux que tous les pays du monde aient un championnat féminin et une équipe nationale féminine. C’est fondamental car les femmes représentent 50% de la population mondiale, que ce soit en Asie ou ailleurs."

"Nous nous devons d’accompagner le développement du football féminin comme nous le faisons avec le football de jeunes. À compter de 2025, les compétitions U-17 se disputeront tous les ans et impliqueront un plus grand nombre d’équipes. Cette évolution multiplie vos chances de participer à une compétition planétaire et contribue à la croissance du football dans tous les pays du monde. Aujourd’hui, nous avons toutes les cartes en main pour atteindre cet objectif, qui passe autant par l’organisation de compétitions que par des investissements dans la formation et le développement."

M. Infantino est revenu sur la possibilité offerte aux associations membres de solliciter l’aide de la FIFA sous la forme du Programme de développement des talents de la FIFA. Ce dispositif conduit par Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, met les entraîneurs et les méthodes d’entraînement de la FIFA à la disposition des pays désireux de mettre l’accent sur leurs jeunes talents. Il a également fait remarquer que les fonds FIFA Forward proposés aux associations membres dans le cadre de projets de développement du football avaient été multipliés par sept depuis son entrée en fonction, en 2016.