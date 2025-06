Le nouveau président de la Fédération de Football de Curaçao s’est entretenu du développement du football avec Gianni Infantino

Gilbert Martina a été élu à la tête de la Fédération de Football de Curaçao en avril

Curaçao s’est qualifié pour le troisième tour des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Gilbert Martina : « Nos priorités sont les joueurs et les fans »

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Gilbert Martina, nouvellement élu à la tête de la Fédération de Football de Curaçao, se sont entretenus à Miami (Floride) pour évoquer ensemble le développement du football. Ils sont également revenus sur le parcours impressionnant de Curaçao dans la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le Président Infantino a même exprimé le souhait d’assister à un match de la sélection curacienne.

Élu au mois d’avril 2025, Gilbert Martina a rappelé vouloir se mettre au service des joueurs et des fans de son île. « Tout ce que nous entreprenons et organisons, nous le devons d’abord aux joueurs ainsi qu’aux supporters qui viennent les encourager », a-t-il affirmé. « La fédération, les membres du conseil d’administration ou le président n’y sont pas pour grand-chose. Le tout est de créer des conditions idéales pour les joueurs et les supporters qui se rendent au stade. »

En remportant ses quatre matchs du deuxième tour, Curaçao s’est ouvert les portes du troisième tour des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde 2026. Entre septembre et novembre 2025, l’État autonome des Petites Antilles se mesurera à la Jamaïque, à Trinité-et-Tobago et aux Bermudes. Au terme de ce tour, les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale du grand rendez-vous de 2026, tandis que les deuxièmes participeront à un tournoi de barrage. Qu’elle soit directe ou non, l’éventuelle qualification de Curaçao pour la Coupe du Monde de la FIFA™ – ce qui serait une première ! – semble aussi être une conséquence de l’élargissement du format de la compétition phare du football mondial.