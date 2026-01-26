Lula, le président du Brésil, s’attend à une Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ historique

Luiz Inácio Lula da Silva a rencontré Gianni Infantino au Palácio do Planalto de Brasília, la capitale

Selon Lula, l’édition 2027 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sera historique pour le football et son pays

Pour le président de la Fédération Brésilienne de Football, Samir Xaud, la compétition constituera un tournant pour le football féminin dans le pays

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a rendu visite à son homologue de la république fédérative du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, afin de discuter des préparatifs du pays en vue de l’organisation de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, en 2027, qui se déroulera pour la toute première fois en Amérique du Sud.

Au cours de cette rencontre au Palácio do Planalto de Brasília, lieu de travail officiel de Lula, les deux dirigeants ont également abordé le rôle du ballon rond dans la société, convenant que la dixième édition de la compétition phare du football féminin constituait une opportunité idéale pour mettre en avant des sujets à portée sociale, notamment les violences faites aux femmes.

Étaient également présents André Fufuca, ministre brésilien des Sports, Samir Xaud, président de la Fédération Brésilienne de Football (CBF), ainsi que Carlo Ancelotti, sélectionneur de l’équipe nationale masculine du Brésil, qui briguera une sixième étoile dans quelques mois à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« Nous avons parlé de la façon dont cette Coupe du Monde Féminine pouvait être un virage pour le football féminin, stimuler la pratique de ce sport dans le pays et servir de source d’inspiration pour les jeunes filles et garçons de tout le Brésil », a déclaré le président Lula.

« Nous avons également souligné qu’il était important d’utiliser la visibilité de l’événement pour attirer l’attention sur des sujets de société, en particulier la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Je suis convaincu qu’ensemble, nous feront de cette compétition un événement historique pour le sport et pour notre pays. »

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ réunira 32 équipes du 24 juin au 25 juillet 2027 dans huit villes hôtes dynamiques qui reflètent toute la diversité du Brésil : Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo et Salvador.

La compétition offre une occasion unique de s’appuyer sur l’héritage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, qui a battu tous les records, conquis le cœur des supporters et supportrices du monde entier et mis en lumière la montée en puissance du football féminin à l’échelle mondiale.

« J’ai eu l’honneur de rencontrer le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, pour discuter du rôle du football dans la société et de la grande opportunité que constitue la Coupe du Monde Féminine 2027 pour la prochaine génération », a pour sa part commenté Gianni Infantino.

« L’édition de l’an prochain s’annonce comme la meilleure de l’histoire. Elle permettra de faire progresser le football féminin, l’éducation et le développement, tout en promouvant des questions sociales importantes telles que l’éradication des violences faites aux femmes. La FIFA travaille en étroite coopération avec le gouvernement brésilien et la CBF pour organiser une immense fête du football dans les huit villes hôtes.

Le président Lula et tous les habitants de son pays sont férus de football et nous avons donc également évoqué la Coupe du Monde 2026, où la Seleção sera prétendante à la victoire finale. »

La Coupe du Monde Féminine 2027 permettra également de dynamiser le football féminin au Brésil et en Amérique du Sud, qui n’a encore jamais décroché le titre mondial de la discipline.

« Je crois que cet événement majeur, qui aura lieu au Brésil, constitue un moment unique. Il s’agira d’un véritable tournant pour le football féminin, tout particulièrement en Amérique du Sud », a quant à lui indiqué Samir Xaud.