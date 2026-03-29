Le Président de la FIFA assiste à la réouverture du Stade de Mexico

Gianni Infantino a assisté à la réinauguration du stade, suivie d’un match amical entre le Mexique et le Portugal

Le stade mythique a été rénové en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Pelé et Diego Maradona ont vécu leurs plus grands moments en Coupe du Monde de la FIFA™ dans ce stade

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté à la réouverture officielle du Stade de Mexico, alors que l’arène historique - où Pelé et Diego Maradona ont tous deux vécu leurs plus grands moments en Coupe du Monde de la FIFA™ - se prépare à accueillir le tournoi pour une troisième fois, un record.

Le stade accueillera cinq matchs lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud le 11 juin. Il a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en vue du tournoi – la plus grande et la plus inclusive Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée, avec 48 équipes pour la première fois.

M. Infantino était présent lors de la réinauguration du stade, marquée par un match amical entre le Mexique – qui co-organisera la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec le Canada et les États-Unis – et le Portugal.

« Ce fut un plaisir d’être au Stade de Mexico, une véritable cathédrale du football, à l’occasion de sa réouverture après sa modernisation », a-t-il déclaré. « Le plus spécial de tout était de partager ce moment avec les supporters passionnés de Mexico. Je sais que l’équipe nationale mexicaine recevra un soutien incroyable ici. C’est vraiment spécial d’être de retour. »

Depuis son ouverture en 1966, le stade est devenu l’un des plus iconiques au monde. Il a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA en 1970 et en 1986, à l’époque où il s’appelait l’Estadio Azteca.

Le stade fut le théâtre du troisième et dernier Mondial de Pelé, lorsque 100 000 spectateurs ont vu le Brésil battre l’Italie 4-1 en 1970. Maradona y a également remporté son titre de Coupe du Monde de la FIFA, en orchestrant une victoire 3-2 de l’Argentine face à l’Allemagne de l’Ouest en finale de 1986. Il y avait auparavant marqué le « But du siècle » en quart de finale contre l’Angleterre.

Récemment achevés, ces travaux représentent la première grande rénovation depuis l’inauguration du stade. Avec un accent mis sur l’expérience des supporters, la durabilité et la qualité de la pelouse, le stade a utilisé des éléments de design et des technologies pour rendre hommage à son histoire tout en se préparant au présent.