Le président américain Donald Trump réaffirme son engagement en faveur des compétitions de la FIFA lors de sa rencontre avec Gianni Infantino

Le président des États-Unis constitue un groupe de travail à l’occasion d’une rencontre à la Maison-Blanche avec le Président de la FIFA

Ce groupe de travail supervisera les préparatifs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les retombées économiques des deux événements devraient se chiffrer à 40 milliards de dollars américains et permettre la création de 200 000 emplois

En visite à la Maison-Blanche à Washington DC, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a rencontré le président des États-Unis Donald Trump et l’a remercié pour la mise en place d’un groupe de travail exceptionnel destiné à superviser les préparatifs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, déclarant que cette initiative réaffirme l’engagement du gouvernement américain envers l’organisation de ces deux événements.

Au cours de la rencontre, le président Trump a signé le décret de création du groupe de travail, qu’il dirigera lui-même et qui coordonnera avec les agences fédérales la planification et la tenue de ces tournois qui transformeront le visage du football mondial.

Le Président de la FIFA a également présenté Donald Trump le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, un joyau symbolisant la crème du football de club mondial qui sera remis aux champions de la compétition le dimanche 13 juillet à New York, dans le New Jersey.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui sera coorganisée avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, sera la plus grande et la plus inclusive de l’histoire, avec 48 équipes disputant 104 rencontres dans 16 villes, ce que M. Infantino a assimilé à l’organisation de « trois Super Bowls chaque jour » pendant un mois.

Le Président de la FIFA a déclaré que les retombées économiques totales des deux tournois seraient de l’ordre de 40 milliards de dollars américains, avec la création de 200 000 emplois et 10 millions de personnes attendues.

« Les États-Unis vont accueillir le monde entier. Des millions de personnes afflueront, monsieur le président, des millions », a annoncé M. Infantino. « Et plus important encore, nous allons procurer de la joie et du bonheur aux quatre coins de la planète. Cela n’a pas de prix. Alors, merci, monsieur le président, d’avoir mis en place ce groupe de travail, car la sécurité et l’accueil de toutes les personnes qui viendront aux États-Unis sont primordiaux, et c’est pourquoi il est important que le gouvernement mette en place ce groupe de travail de la Maison Blanche, sous la direction du président (des États-Unis) en personne. »

Le président de la FIFA a ajouté : « Nous sommes réunis ici pour concevoir le plus grand spectacle jamais organisé. Et nous allons le faire ensemble, monsieur le président. »

Le président Trump a déclaré que c’était un honneur pour les États-Unis d’accueillir ces tournois et qu’il comptait bien assister aux matches. « J’aimerais me rendre à plus d’une rencontre, c’est une certitude. Nous allons faire le tour des stades. La compétition va s’étendre sur un mois, et ce sera du très haut de niveau. C’est l’un des plus grands événements au monde », a-t-il dit avant d’ajouter :

« J’aime la comparaison que vous avez faite : “(c’est) comme trois Super Bowls chaque jour pendant un mois”, c’est tout à fait ça ».