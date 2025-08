Pour Gianni Infantino, la finale "épique" de la Coupe du Monde 2026 unira le monde

Pour le Président de la FIFA, cette affiche s’annonce d’ores et déjà comme le plus grand match de l’histoire du football

Le match d'ouverture aura lieu dans l’un des « temples du football », le stade Azteca

D’excellents moments en perspective pour les supporters qui assisteront aux matches au Canada

New York – New Jersey servira de cadre à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les regards du monde entier seront tournés vers cette rencontre épique, comme n’a pas manqué de le souligner Gianni Infantino lors de la présentation du calendrier des matches de cette première édition à 48 équipes, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

La finale aura lieu à New York – New Jersey le dimanche 19 juillet 2026, tandis que le match d'ouverture, auquel participera l’équipe du Mexique, se déroulera dans le mythique stade Azteca de Mexico le jeudi 11 juin 2026.

FIFA President speaks about FIFA World Cup 26™ Match Schedule announcement 03:42

"Je suis sûr que les habitants de New York – New Jersey sont heureux et ils ont raison, car ils vont accueillir le plus grand match de l’histoire du football", a déclaré le Président de la FIFA.

"Cette finale du 19 juillet 2026 sera épique. Le spectacle sera fabuleux. Ce sera la finale de la première Coupe du Monde à 48 équipes, 48 pays. Tout au long de la compétition, des millions de personnes vont séjourner aux États-Unis, au Canada et au Mexique. New York est une des villes les plus cosmopolites qui soit. Entre New York et le New Jersey, plus de 200 nationalités vivent, font la fête et unissent le monde. Ce sera vraiment quelque chose de fabuleux."

Le Président a également salué la contribution du Mexique, en qui il voit un hôte "exceptionnel". Il a ainsi rappelé que deux finales de Coupe du Monde avaient déjà eu lieu au stade Azteca de Mexico (en 1970 et 1986) et que Pelé et Maradona s’y étaient produits à l’apogée de leurs carrières.

"Le stade Azteca n’est pas un simple stade : c’est un temple du football, du football mexicain, du football nord-américain et du football mondial. Des joueurs comme Pelé ou Diego Maradona ont été sacrés champions du monde ici... à l'issue de matches restés dans l’histoire."

"C’est la raison pour laquelle nous sommes ravis que cette édition débute le 11 juin au stade Azteca. Le Mexique accueillera évidemment d’autres matches, notamment à Monterrey et Guadalajara, car le pays est une terre de football. Ceux qui s'y rendront pour cette Coupe du Monde vont vivre des choses fantastiques."

À l’instar du Mexique, le Canada et les États-Unis disputeront leurs trois matches de groupe devant leurs supporters. Le Canada entamera son parcours chez lui, à Toronto (Ontario), le vendredi 12 juin 2026. Les États-Unis, pour leur part, feront leurs premiers pas dans la compétition le même jour, à Los Angeles.

Enfin, le Président Infantino a évoqué l’expérience du Canada en matière d’organisation de compétitions de la FIFA, soulignant au passage que les deux villes hôtes, Vancouver et Toronto, sont deux places fortes du football. "Je suis fier et heureux que le Canada participe à cette formidable Coupe du Monde. Ses deux villes hôtes sont magnifiques et cosmopolites. Je suis certain que tous les supporters qui assisteront aux matches au Canada, que ce soit à Vancouver ou à Toronto, passeront d'excellents moments."