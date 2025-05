Le Président de la FIFA annonce un match caritatif en l’honneur du Pape François

Gianni Infantino était présent aux côtés de dirigeants mondiaux pour assister aux obsèques du défunt pontife à la Cité du Vatican

Le Président de la FIFA a déclaré qu’un match caritatif « rassemblant de grands champions et des légendes de la FIFA » serait organisé en septembre pour respecter la volonté du Pape François

Depuis son enfance, le Pape François était un supporter du club argentin de CA San Lorenzo de Almagro

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a annoncé en marge des obsèques du Pape François qu’un match de football caritatif serait organisé pour venir en aide aux enfants conformément à la volonté du défunt pontife.

M. Infantino était présent aux côtés de dirigeants mondiaux parmi une foule rassemblant quelque 400 000 personnes à la Cité du Vatican pour l’inhumation du Pape François. Il a déclaré que la mémoire du défunt chef de l’Église catholique, qui était connu pour être un grand fan de football, serait honorée lors d’un match caritatif. Cette décision a été prise à la suite d’une discussion entre les deux hommes lors du Sommet des dirigeants mondiaux sur les droits des enfants, qui s’est tenu au Saint Siège en janvier 2025.

« Ce fut un honneur d’assister aux obsèques du Pape François au Vatican » a dit le Président de la FIFA. « C’était un chef incroyable et un grand fan de notre merveilleux sport. Lors de notre dernière rencontre, on a évoqué l’organisation d’un match pour les enfants, qui réunirait de grands champions et des légendes de la FIFA. Et je peux confirmer qu’il se déroulera en septembre. Le Pape François était convaincu que le football pouvait réellement unir le monde et on honorera son héritage en continuant de travailler en ce sens. »

« Je tiens à adresser à nouveau mes sincères condoléances à tous ceux qui le connaissaient et je souhaite que son message d’espoir et de paix résonne pour toujours dans le monde. Qu'il repose en paix. »

M. Infantino, qui a également rencontré le Pape lors d’une visite au Vatican en mai 2016, a ajouté : « J’ai eu la chance exceptionnelle de passer un peu de temps avec lui à plusieurs reprises et il a toujours partagé sa passion pour le football. Il a également souligné le rôle important joué par notre sport dans la société, en particulier en matière d’éducation et de protection des enfants dans le monde entier. ’Le football est le plus beau sport au monde.’ Tels étaient ses mots. Il a réitéré son espoir que le football soit une force unificatrice à l’échelle internationale et une force positive pour le bien. »

Le Pape François, qui est décédé le 21 avril, était un amoureux de ce sport, de tous les sports, et parlait souvent de leur importance au sein de la société et pour rassembler les gens.

Au cours d’une rencontre avec des étudiants du mouvement international pour les jeunes Scholas Occurrentes dans le cadre d’une visite au Mozambique, il a évoqué comment il jouait des matchs de football avec un ballon improvisé.

« Lorsque j’étais enfant, je jouais avec un ballon fait de bandes de tissu, car à cette époque, les ballons de football étaient en cuir et coûtaient très cher, » a-t-il expliqué, ajoutant que ce type de ballon était alors considéré comme un symbole culturel.

Le Pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936 et a toujours été un fervent supporter du CA San Lorenzo de Almagro. « Il a toujours été l’un des nôtres » a déclaré le club, rappelant que son père, Mario José Bergoglio, a joué pour son équipe de basketball. « Il était un membre honorifique de notre club. Sa passion pour San Lorenzo nous a toujours touchés et elle nous unit dans une prière constante pour son âme. » Il a ajouté que le défunt pontife était présent au Nuevo Gasómetro pour voir le club remporter son sixième titre de champion d’Argentine Primera División en 1946.

Un an après l’élection du Pape François en 2013, San Lorenzo a remporté la Copa CONMEBOL Libertadores pour la première fois.

Il parlait souvent de la façon dont le sport pouvait unir les gens. « Le sport(…) est une façon d’occuper son temps libre qui suscite des intérêts et des occasions de rencontre, rassemble, crée une communauté, dynamise la vie de manière ordonnée et favorise les rêves, en particulier chez les jeunes générations, » a-t-il déclaré dans un message lors du Congrès international de sport et spiritualité, qui s’est tenu à Rome, en mai 2024.

Au cours d’une rencontre avec l’équipe écossaise du Celtic FC à Rome, le défunt pontife a rappelé aux joueurs que le football ne consistait pas seulement à gagner des matchs sur le terrain, mais que la vraie victoire était de « jouer le match ensemble, jusqu’au bout, en tant qu’équipe. » C’est « la plus belle chose concernant le sport » a-t-il dit.

La scène footballistique dans la Cité du Vatican elle-même est florissante, avec pas moins de huit clubs amateurs. Trois compétitions de club y sont organisées chaque année, ainsi que la Clericus Cup, sa propre mini Coupe du Monde, qui se déroule chaque année pour les prêtres et les séminaristes.