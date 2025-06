Gianni Infantino témoigne du soutien de la FIFA alors que le football pakistanais est en plein essor

La Fédération Pakistanaise de Football a adopté une nouvelle constitution en février dernier et a vécu en mai 2025 sa première élection présidentielle en six ans

Bien que novice dans sa fonction actuelle, M. Gilani connaît parfaitement l’administration du football et la FIFA. Le Président de la PFF est un ancien étudiant du FIFA Master, organisé par le Centre International d’Étude du Sport (CIES), au cours duquel il a obtenu un Master International en Management, Droit et Sciences Humaines du Sport en 2003. Il a travaillé dans la finance du football et contribué à de multiples études et rapports menés par la FIFA. Il a en outre été membre du conseil d’administration de l’Association des Anciens Élèves du FIFA Master, et a officié en tant que vice-président du club suédois de football féminin, Umeå IK.