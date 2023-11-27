« Les yeux du monde entier seront rivés sur l’Amérique du Nord », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, devant les Nations Unies

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, assiste à une réception au siège des Nations Unies (ONU), à New York

Organisé par la mission permanente de l’État du Qatar auprès des Nations unies, cet événement vise à célébrer la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ tout en en prolongeant l’héritage jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

M. Infantino a mis l’accent sur la capacité unique de la Coupe du Monde de la FIFA™ à unir les peuples à travers le monde

S’exprimant devant les Nations Unies à New York, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a rappelé que le football et la Coupe du Monde de la FIFA™ ont le pouvoir d’unir le monde comme aucun autre événement ne peut le faire.

M. Infantino s’est rendu au siège de l’ONU pour assister à l’événement intitulé From FIFA World Cup 2022 to FIFA World Cup 2026: A Legacy in Motion (De la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 : un héritage en marche), une réception officielle et prestigieuse célébrant la capacité unique du football à unir les peuples et les nations.

Organisée par la mission permanente de l’État du Qatar auprès des Nations unies, cette réception a permis de prolonger l’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ – la première à s’être tenue dans le monde arabe et au Moyen-Orient – jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, coorganisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

« On passe tellement de temps à débattre de ce qui nous divise, alors qu’au fond, lorsqu’on rassemble les gens, on se rend compte qu’il y a bien plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

On passe tellement de temps à débattre de ce qui nous divise, alors qu’au fond, lorsqu’on rassemble les gens, on se rend compte qu’il y a bien plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent Gianni Infantino Président de la FIFA

« C’est ce que la Coupe du Monde nous montre à chaque édition. C’est ce qu’on a pu voir au Qatar en 2022. Je suis sûr qu’on le verra aussi en Amérique du Nord dans 20 jours et pendant le mois et demi à venir. On veut unir le monde à l’occasion de cette compétition.

On oublie trop souvent d’être heureux. Il faut essayer de profiter de chaque instant passé, et c’est exactement l’esprit de la Coupe du Monde. Ça a été le cas en 2022, et ça le sera encore en 2026. Pour moi, c’est le meilleur exemple de ce qu’est censé être un héritage en marche. Il faut toujours garder à l’esprit l’importance d’apprécier le fait de se retrouver, d’unir le monde, d’être heureux et de passer de bons moments ensemble. »

En écoutant les discours du Président de la FIFA et des autres intervenants, l’assemblée a pu constater combien l’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA™ contribue encore à faire du football un moteur de coopération internationale, de développement économique et de progrès collectif.

La mission permanente de l’État du Qatar auprès des Nations unies à New York, qui organise l’événement, a été créée lors de l’adhésion du pays à l’ONU en 1971.

Tandis que plusieurs intervenants ont évoqué l’héritage et les enseignements tirés de la Coupe du Monde 2022 au Qatar dans la perspective d’un succès comparable en Amérique du Nord, Gianni Infantino s’est montré catégorique : l’engouement populaire, l’excitation des supporters et l’impact positif de l’édition qatarienne se prolongeront en 2026.

« Cette Coupe du Monde de la FIFA, qui va débuter dans 20 jours, sera sans aucun doute la plus grandiose. On n’a pas besoin de rendre sa grandeur à la Coupe du Monde de la FIFA, car elle a toujours été à la hauteur », a-t-il déclaré.

« Cette édition sera exceptionnelle, car elle réunira 48 pays, représentant un quart de la population mondiale. Elle sera exceptionnelle, car elle comptera 16 villes hôtes réparties dans trois pays hôtes fantastiques, et 104 matches disputés en 39 jours. Elle sera exceptionnelle, car sept millions de personnes afflueront dans les stades, et parce que 20, 30, voire 40 millions de visiteurs se rendront aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour la vivre.

“This one will be great because it has 48 countries, a quarter of the world participating, because it has 16 Host Cities in three fantastic host countries, because it has 104 Super Bowls being played in 39 days, because it will have seven million people in the stadiums, because it will have 20, 30, 40 million people travelling to the United States, Canada and Mexico to enjoy the (FIFA) World Cup.”

La Terre va s’arrêter de tourner, et les yeux du monde entier seront rivés sur l’Amérique du Nord. »