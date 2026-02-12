Le Président de la FIFA reçoit la prestigieuse Médaille de l’amitié de Mongolie

Gianni Infantino a rencontré une délégation mongole au siège de la FIFA à Zurich (Suisse)

Le Président de la FIFA a reçu la plus haute distinction nationale pouvant être décernée à un citoyen étranger

Les discussions ont porté sur les avancées réalisées en matière de coopération pour le développement du football

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a reçu au siège de l’instance à Zurich (Suisse) une délégation de la Fédération Mongole de Football (MFF), qui lui a décerné la Médaille de l’amitié – la plus haute distinction nationale du pays pouvant être remise à un citoyen étranger.

Cette distinction symbolise le lien fort – et grandissant – entre l’instance dirigeante du football mondial et le football mongol. Touché par ce geste, Gianni Infantino a fait part de toute sa gratitude à la délégation, qui comprenait notamment S.E. Mme Davaasuren Gerelmaa, ambassadrice de Mongolie auprès de la Confédération suisse, et M. Anandbazar Tsogt-Ochir, président de la MFF.

« Je suis profondément honoré de recevoir la Médaille de l’amitié, la plus haute distinction nationale mongole pouvant être décernée à un étranger », a déclaré le Président de la FIFA. « Ensemble, nous soutenons la volonté de la Mongolie de développer ce sport, d’autonomiser les jeunes et les femmes, et de se fixer de nouveaux objectifs pour les années à venir. »

Au cours de la réunion, la délégation a évoqué l’importance du programme de développement Forward de la FIFA sur les infrastructures du pays. Le centre d’entraînement des équipes nationales a notamment vu la construction d’un dôme gonflable, la rénovation écologique de ses terrains ainsi que l’installation de projecteurs et de nouvelles surfaces en gazon artificiel.

Les efforts visant à autonomiser les femmes dans le football sont également l’une des priorités de la fédération, comme en témoigne la récente nomination d’Oyunchimeg Surenkhor au poste de secrétaire générale de la MFF. Forte d’une expérience dans les secteurs bancaire et financier, elle s’est engagée à faciliter la participation des femmes.

Sur le terrain, la MFF s’est fixé l’objectif ambitieux d’intégrer le Top 100 du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola. Pour soutenir cette initiative, la fédération s’appuie sur le Programme de développement des talents de la FIFA, qui comprend un projet d’académie de haut niveau regroupant 240 joueurs et 14 entraîneurs détenteurs de la licence « A » de l’AFC.