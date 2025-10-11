«Amitié et unité à travers le sport »” : le Premier ministre du Canada salue la vision du Président de la FIFA à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Président de la FIFA et le premier ministre du Canada se sont rencontrés à Ottawa

Mark Carney a salué l’engagement de Gianni Infantino envers « le plus beau sport du monde »

Dans les vestiaires, Le Président de la FIFA a encouragé les joueurs à « continuer de faire vibrer le cœur de tous les Canadiens »

Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a salué les efforts déployés par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, pour unir le monde à travers le football, alors que le pays nord-américain se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec le Mexique et les États-Unis.

Le Canada accueillera 13 matches de la nouvelle phase finale à 48 équipes, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Le BMO Field de Toronto accueillera six matches de la phase de groupes, dont le premier match du Canada le 12 juin. Les deuxième et troisième matches de groupe des Rouges, ainsi que deux matches de la phase à élimination directe, se joueront au BC Place de Vancouver.

« Nous sommes fiers et honorés d’accueillir la Coupe du Monde [de la FIFA] en compagnie des États-Unis et du Mexique. La Présidente [du Mexique] Claudia Sheinbaum Pardo nous a transmis ce ballon de football spécial. Il est un symbole de notre amitié et de notre unité, et de l’unité à travers le sport », a déclaré Mark Carney, s’adressant à Gianni Infantino au Parlement d’Ottawa le 10 octobre. Cette rencontre entre les deux dirigeants était la première depuis que l’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre a été élu 24e Premier ministre du Canada en mars 2025.

« Par ailleurs, outre sa gestion experte du plus grand sport du monde, le Président Infantino s’est donné pour priorité, dans le football masculin et féminin – que nous appelons ici « soccer » – de renforcer l’amitié et l’unité à travers le sport. C’est donc un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd’hui. »

Ces derniers mois et dernières années, cette harmonie à travers le sport le plus populaire au monde s’est manifestée partout au Canada, en grande partie grâce au soutien et au financement importants de la FIFA. Le programme FIFA Football for Schools a été déployé dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, province natale du Premier ministre Carney, en novembre 2024, tandis que septembre 2025 a marqué la deuxième édition du Championnat du programme de développement des joueurs (PDP), une initiative révolutionnaire pour les pratiquantes et pratiquants amateurs dans les catégories U-15 et U-17 de tout le pays.

Ces deux initiatives sont considérées comme les piliers d’une stratégie plus large visant à renforcer l’écosystème du football au Canada avant et après la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui, selon les estimations de Deloitte Canada, devrait générer jusqu’à3,8 milliards de dollars canadiens de retombées économiques pour le Canada en tant que pays hôte, entre juin 2023 et août 2026.

Après avoir visité la Colline du Parlement en compagnie du premier ministre Carney, le Président de la FIFA a évoqué l’enthousiasme suscité par les préparatifs du Canada en vue du rendez-vous planétaire prévu l’été prochain.

« Le premier match en territoire canadien se jouera le 12 juin à Toronto, et bien sûr, nous y assisterons tous les deux. Mais d’ici là, il reste encore beaucoup à faire. Le monde entier s’est donné rendez-vous à Vancouver le 30 avril 2026 pour le Congrès de la FIFA. À cette occasion, des représentants de 211 pays différents, soit plus que l’ONU, seront présents », a expliqué le Président de la FIFA.

« Ce sera un peu un avant-goût de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde dont l’intégralité du Canada doit s’emparer, dont chaque citoyen canadien doit faire sienne, avec des zones réservées aux supporters partout, des célébrations tout au long de la compétition, et même des écoles qui participeront à des programmes. Nous voulons que tout le pays vive pleinement cette Coupe du Monde. C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur des activités et des événements autour de la compétition qui feront vivre cet enthousiasme. »

Toujours dans le cadre des préparatifs, le Président Infantino et le premier ministre Carney ont assisté vendredi au match amical opposant le Canada à l’Australie, autre participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, au stade Saputo de Montréal. Le président de la Concacaf, Vittorio Montagliani, et le président de Canada Soccer, Peter Augruso, étaient également de la partie.

Dans un discours d’après-match dans le vestiaire canadien, qui s’est soldé par une courte défaite 1-0 des locaux, le Président de la FIFA a déclaré : « Félicitations à tous pour ce que vous avez accompli et ce que vous accomplirez l’année prochaine. Vous avez de quoi être fiers, car ce que nous avons vu ce soir, c’est que grâce à votre engagement, vous avez su rallier le public et les gens à votre cause. »

« Vous les avez touchés en plein cœur,et c’est très important. Vous touchez le cœur des Canadiens, vous unissez un pays et le faites rayonner dans le monde entier. Et l’année prochaine, vous accueillerez le monde ici au Canada, sans oublier le Mexique et les États-Unis, bien sûr. Alors, continuez à faire vibrer le cœur de tous les Canadiens, au Canada et partout dans le monde. Tout le monde est très fier de vous, soyez-en conscients. »

Le Canada a déjà participé aux éditions 1986 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA,™ mais n’a jamais dépassé la phase de groupes. L'équipe de Jesse Marsch pointe actuellement au 26e rang du classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola, son meilleur classement à ce jour.